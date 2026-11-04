Manisa'da üretime yeni nefes: sulama havuzları üreticiyi rahatlatıyor

Manisa Büyükşehir'den sulama yatırımı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak ve üreticilerin sulama imkanlarını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Akhisar ilçesine bağlı Yayakırıldık ve Karayağcı mahallelerinde gerçekleştirilen yatırım kapsamında eski ve su kaybına neden olan tesislerin yenilenmesi ile yeni sulama havuzları üreticilerin hizmetine sunuldu.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmada, Yayakırıldık Mahallesi'ndeki eski toprak havuzun yerine modern bir sulama havuzu inşa edildi. Karayağcı Mahallesi'nde ise üreticilerden gelen talepler doğrultusunda yeni bir havuz yapıldı. Bu hamleyle saniyede 4 litre debiye sahip ve 200 metreküp depolama kapasitesi olan suyun tarımsal üretimde değerlendirilmesi hedefleniyor.

Bölgelere yayılan çalışmalar:

Manisa genelinde tarımsal sulama altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Demirci ilçesinin Azizbey ve Ulacık, Soma ilçesinin Göktaş ve Gördes ilçesinin Kıran mahallelerindeki sulama havuzu yapımları tamamlandı. Yapılan ihaleler kapsamında Alaşehir, Salihli, Kırkağaç ve Köprübaşı ilçelerinde yeni havuzların yapımına devam ediliyor. Yürütülen projelerle kent genelinde toplam 11 tarımsal sulama havuzu ve 1 tarımsal sulama deposu hayata geçirilecek.

Yenilenen ve yeni tesisler sayesinde üreticiler, taral makinelerini ve su tankerlerini daha hızlı ve güvenli biçimde doldurabilecek; bağ, bahçe ve tarım arazilerinin sulama ihtiyaçları daha düzenli karşılanacak. Ayrıca söz konusu havuzlar, çevredeki ormanlık alanlarda çıkabilecek yangınlara müdahalede de önemli bir su kaynağı oluşturacak.

Üreticiler ve muhtarların değerlendirmeleri:

Karayağcı Mahalle Muhtarı Süleyman Çetin, yapılan yatırımın üreticiler için büyük kolaylık sağladığını belirterek Besim Dutlulu'ya teşekkür etti. Çetin, 'Mahallemize kazandırılan bu hizmetten dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Havuzumuzun yapılmasındaki en büyük amaçlardan biri köylümüzün bağını ve bahçesini sulayabilmesidir. Ayrıca bölgemiz ormanlık alan olduğu için yangınlara çok daha hızlı müdahale edilebilecek. Bu yönüyle son derece faydalı oldu. Önceden suyumuzu 4-5 kilometre ileriden taşımak zorunda kalıyorduk. Şimdi ise havuzun mahallemize yapılmasıyla büyük bir avantaj elde ettik. Köylümüz artık çok daha rahat sulama yapabilecek' dedi.

Yayakırıldık Mahalle Muhtarı Mehmet Kahraman da hizmetin mahalledeki üreticiler için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı: 'Bu hizmeti bizlere ulaştırdığı için Besim Başkanıma ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanımız Yılmaz Usta’ya çok teşekkür ederim. Mahalle sakinlerimiz yapılan çalışmadan memnun. Artık buradan tankerlerimizi ve taral makinelerimizi doldurarak zeytinlerimizi, bahçelerimizi ve tarım ürünlerimizi rahatlıkla sulayabileceğiz. Aynı zamanda çıkabilecek orman yangınlarına da hızlı bir şekilde müdahale etme imkânımız olacak. Mahallemizin ana geçim kaynağı zeytin ve tütün. Bundan böyle suyumuzu buradan temin ederek üretimimizi sürdüreceğiz'.

Kahraman ayrıca mahallede yakın zamanda tamamlanan sıcak asfalt çalışmasına da değinerek, 'Mahallemize yapılan sıcak asfalt için de Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Burası yağmurlu ve çamurlu havalarda yürünemez bir haldeydi. Şimdi ise asfalt çalışmasıyla birlikte yolumuz yenilendi' ifadelerini kullandı.

Yayakırıldık ve Karayağcı'da yaşayan üreticiler, sulama havuzlarının tarımsal faaliyetleri kolaylaştıracağı görüşünde birleşirken Manisa Büyükşehir Belediyesi ve projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Bu yatırımlar, hem günlük sulama ihtiyaçlarını kolaylaştırmayı hem de olası yangınlara müdahaleyi hızlandırarak kırsal alanda yaşam ve üretim koşullarına doğrudan katkı sunuyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TARIMSAL ÜRETİMDE SU KAYNAKLARININ DAHA VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAMAK VE ÜRETİCİLERİN SULAMA İMKANLARINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA AKHİSAR İLÇESİNE BAĞLI YAYAKIRILDIK VE KARAYAĞCI MAHALLELERİNDE MODERN SULAMA HAVUZLARI İNŞA EDİLEREK ÜRETİCİLERİN HİZMETİNE SUNULDU.