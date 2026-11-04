Şırnak'ta çok çocuklu ailelere destek paketi: 77 aileye 56 bin lira

Şırnak Belediyesi, 'Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende, 10 çocuklu 77 aileye her birine 56 bin lira değerinde hediye çeki takdim etti. Belediye düğün salonunda gerçekleştirilen programda destek toplam 4 milyon 312 bin lira olarak açıklandı. Törene Şırnak Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Yavuz Doğan, siyasi temsilciler ve destekten yararlanan aileler katıldı.

vali ekici'nin değerlendirmesi:

Programda konuşan Vali Birol Ekici, Şırnak Belediyesi'nin borçsuz ve hizmet odaklı bir kurum olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ekici, Türkiye genelindeki doğurganlık oranlarında gözlemlenen düşüşe dikkat çekerek nüfusla ilgili uyarılarda bulundu: bazı illerde kadın başına doğurganlık oranı 1,09 seviyelerine kadar gerilerken, Şırnak'ta bu oranın 2,53 olduğunu belirtti ve ilin, Türkiye'de Urfa'dan sonra ikinci sırada yer aldığını vurguladı.

Ekici, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimi için genç ve dinamik nüfusun önemine işaret ederek bu tür desteklerin örnek teşkil ettiğini söyledi. Ayrıca devlet ve yerel yönetim işbirliğinin evlilik maliyetlerini düşürme, genç çiftleri teşvik etme açısından önemine dikkati çekti.

belediye başkanının mesajı:

Belediye Başkanı Mehmet Yarka, projenin çıkış noktasını ve sosyal belediyecilik anlayışını anlattı. Yarka, proje kapsamında başlangıçta 100 çiftle başlandığını, bugünse 77 aileye destek verildiğini belirterek, aile kurmanın, çocukların yetiştirilmesinin ve topluma kazandırılmasının önemini vurguladı. Başkan, belediyenin yalnız altyapı hizmetleriyle sınırlı kalmayıp sosyal desteklerle de vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Yarka, düğün salonunun dar gelirli çiftlerin kullanımına açılmasının evlilik maliyetlerini azalttığını belirtti ve uygulamanın yoğun ilgi gördüğünü aktardı. Bugüne kadar salonda 103 çiftin düğün yaptığı, önümüzdeki 30 gün için salon randevularının dolu olduğu bilgisi paylaşıldı. Başkan, projenin toplum tarafından takdir edildiğini ve kalan çiftlerin de ilerleyen paketlerde davet edileceğini ifade etti.

Programda hem valinin hem de belediye başkanının konuşmaları yer aldı; dini ve toplumsal değerler çerçevesinde aile yapısının güçlendirilmesinin önemi sıkça tekrarlandı. Etkinlik, hediye çeklerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Öne çıkan rakamlar: 77 aile, aile başına 56 bin lira, toplam 4 milyon 312 bin lira; Şırnak doğurganlık oranı 2,53, bazı illerde 1,09.

ŞIRNAK BELEDİYESİ TARAFINDAN 'AİLE YILI' KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMDA, 10 ÇOCUKLU 77 AİLEYE 56’ŞAR BİN TL DEĞERİNDE HEDİYE ÇEKİ TAKDİM EDİLDİ.