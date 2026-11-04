Hürkuş sayısı dört oldu: eğitim zincirinin ilk halkası güçleniyor

HÜRKUŞ teslimatlarında yeni adım

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün yaptığı açıklamada, yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ'un iki uçağının daha kabul işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen süreç sonrası, Hava Kuvvetleri envanterindeki HÜRKUŞ sayısı 4’e yükseldi.

Kabul süreci ve teslimatların kapsamı:

Kabul işlemleri Savunma Sanayii Başkanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Görgün sosyal medya paylaşımında HÜRKUŞ teslimatlarının planlandığı şekilde sürdüğünü belirterek, 'Hür semalarımızda HÜRKUŞ’larımızın izi büyüyor' ifadelerini kullandı ve teslimatların geleceğin pilotlarını yetiştirme hedefiyle eş zamanlı yürütüldüğünü vurguladı.

Eğitim zincirindeki rolü:

HÜRKUŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde geliştirilmiş olup Hava Kuvvetleri'nde pilot adaylarının temel uçuş eğitiminde kullanılacak. Platform, temel eğitimden ilerideki jet eğitim uçağı HÜRJET'e ve ardından milli muharip uçak KAAN'a uzanan pilot yetiştirme zincirinin ilk basamağını oluşturuyor; bu yönüyle pilot eğitiminde kritik bir ara yüz işlevi görüyor.

Yerli alt sistem katkıları ve üretim yapısı:

Projede yerli savunma sanayii firmalarının katkıları öne çıkıyor. Platformda ASELSAN aviyonik sistemleri, TASECS iklimlendirme çözümü, HAVELSAN dijital video kayıt sistemi ve KAREL yedek uçuş enstrümanları yer aldı. TUSAŞ, ANDAR ve TAAC ise uçuş ve kontrol sistemleriyle projeye destek sağladı.

Görgün, savunma sanayii ekosistemine dair önceki açıklamalarında da 4.500’den fazla firma ile 1.500’den fazla projeyi eş zamanlı yürüttüklerini belirterek HÜRKUŞ'ta olduğu gibi seri üretim dönemine geçişlerin birçok projede devam ettiğini kaydetmişti.

Teslimatlar program takvimi doğrultusunda kademeli olarak sürdürülecek. Görgün, projede görev alan Savunma Sanayii Başkanlığı personeline, TUSAŞ ekiplerine ve alt yüklenici firmalara teşekkür ederek HÜRKUŞ'ların ülkeye ve Hava Kuvvetleri'ne hayırlı olmasını diledi.

Hava Kuvvetleri envanterindeki HÜRKUŞ sayısı 4’e ulaştı