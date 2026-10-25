Hüsnü Serteser yeniden aday: Afyonkarahisar için iletişim ve projelere öncelik

Hüsnü Serteser yeniden başvurusunu açıkladı

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, 22 Kasım'da yapılacak oda seçimlerinde yeniden aday olduğunu duyurdu. Serteser, seçimlere kırmızı liste ile ve 35 meslek komitesinde yarışacaklarını belirtti.

adaylık ve liste stratejisi:

2009 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren Serteser, oda kaynaklarını dengeli yönettiklerini ve üyelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olan Serteser, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve TOBB bünyesindeki görevlerinden edindiği tecrübeyi Afyonkarahisar'ın gelişimi için kullandığını kaydetti.

iletişim ve projelerde öncelik:

Yaklaşık 10 bin üyeye sahip ATSO'da iletişimi güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Serteser, yüz yüze ziyaretlerin yanı sıra dijital iletişim kanallarını da daha etkin kullanacaklarını söyledi. Yeni dönemde devam eden ve planlanan büyük projeleri hayata geçirmek istediklerini, ekip arkadaşlarının isimlerini önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını bildirdi.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Serteser, şu ifadeyi kullandı: "Asıl güç birlikte çalıştığımız ekibimizden, bize güvenen üyelerimizden ve arkamızda duran iş dünyamızdan geliyor".

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSNÜ SERTESER, 22 KASIM’DA YAPILACAK ODA SEÇİMLERİNDE YENİDEN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI. SERTESER, 35 MESLEK KOMİTESİNDE KIRMIZI LİSTEYLE SEÇİME GİRECEKLERİNİ BELİRTTİ