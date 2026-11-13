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Huzurevinde uygulamalı seminer: yaşlılara düşmelerden korunma eğitimi

Düzce Üniversitesi Huzur Akademisi, Prof. Dr. Zekeriya Okan Karaduman ile düşmelerden korunma amaçlı güç ve denge egzersizleriyle başladı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Huzurevinde uygulamalı seminer: yaşlılara düşmelerden korunma eğitimi

Huzurevinde uygulamalı seminer: yaşlılara düşmelerden korunma eğitimi

Düzce Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Huzur Akademisi programı, Neriman Çilingir Huzurevi sakinleri için yeni döneme eğitimlerle başladı. Programın amacı, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve sağlıklı, aktif yaşlanmalarına katkı sunmaktır.

uzmanın vurguları:

Yeni dönemin açılış konuğu Prof. Dr. Zekeriya Okan Karaduman oldu. Karaduman, "Düşmelerden korunmak için sağlam adımlar" başlıklı sunumunda ileri yaşlarda düşmeleri önlemede kas gücü, denge ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti. Seminere katılanlar için günlük hayatta kolaylıkla uygulanabilecek, kas gücünü artırmaya ve dengeyi geliştirmeye yönelik egzersizleri uygulamalı olarak gösterdi.

soru-cevap ve kapanış:

Samimi ve interaktif bir ortamda gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, düşmelerin önlenmesi dışında yaşadıkları ortopedik sorunlara ilişkin sorularını doğrudan Karaduman'a yöneltti. Karaduman, soruları yanıtlayarak sağlıklı ve hareketli bir yaşam için pratik öneriler sundu. Seminere gösterilen yoğun ilgi sonrası Karaduman'a katkılarından dolayı bir teşekkür belgesi takdim edildi ve program günün anısına hatıra fotoğrafı ile sonlandırıldı.

Huzur Akademisi, yeni dönemde de farklı alanlardan akademisyenlerin katılımıyla yaşlı bireylerin sağlıklı, bilinçli ve aktif yaşlanmalarını destekleyecek eğitim ve seminerlerle devam edecek.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL KATKI KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN NERİMAN ÇİLİNGİR HUZUREVİ’NDE...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL KATKI KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN NERİMAN ÇİLİNGİR HUZUREVİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR AKADEMİSİ PROGRAMI, YENİ DÖNEMDE DE EĞİTİM VE SEMİNER FAALİYETLERİNE BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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