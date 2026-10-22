Adana'da hükümlülerin eserleri bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekti

Alışveriş merkezinde açılan sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

Adana'da bir alışveriş merkezinde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele ve Bağımsızlık Sergisi açıldı. Sergide, Adana'daki Rehberlik ve Rehabilitasyon Tipi Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlülerin yaptığı resim ve el işlerinden örnekler tanıtıldı.

Vali'nin vurguları:

Serginin açılışına katılan Adana Valisi Mustafa Yavuz, bağımlılıkla mücadelenin aile temelinde yürütülmesi gerektiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Bağımlılıkla mücadele edeceksek aile en önemli unsurdur. Çünkü bireyler aileyi, aile toplumu, toplumlar milletleri ve devletleri oluşturuyor. Bugün de bağımlılıkla mücadele kapsamında, hükümlülerin yaptığı resim ve el sanatları üzerinden konunun diğer tarafını görüyoruz. Bu serginin bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmasını, çocuklarımızın ve gençlerimizin korunmasına katkı sağlamasını diliyorum."

Ceza ve tevkifevleri çalışmalarının hedefleri:

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz, Adana'da Rehberlik ve Rehabilitasyon Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nu yaklaşık iki yıl önce açtıklarını söyleyerek kurumun eğitim, psikososyal destek, mesleki öğretim ve sağlık açısından hükümlülerin topluma kazandırılması yönünde adımlar attığını aktardı. Yılmaz, "Kurumumuzda eğitimden psikososyal desteğe, mesleki öğretimden sağlığa kadar birçok alanda hükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması yönünde önemli adımlar attık. İlerleyen süreçte imzaladığımız protokol kapsamında, üniversitemizinde desteğiyle bu adımları daha iyi noktalara taşıyacağız. Hükümlü ve tutukluların mesleki eğitim ve el işi alanlarında yaptıkları ürünleri burada 1 hafta boyunca halka açık şekilde sergileyeceğiz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesimi gerçekleştirildi. Sergi, rehabilitasyonun uygulamalı boyutunu gösterirken, hükümlülerin üretime ve toplumsal hayata dahil edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

SERGİDE, ADANA’DAKİ REHBERLİK VE REHABİLİTASYON TİPİ CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN HÜKÜMLÜLERİN YAPTIĞI ESERLER TANITILDI.