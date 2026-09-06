İBB soruşturmasında teknik ve satın alma görevlileri ile firma temsilcileri adliyeye sevk edildi

Operasyonun kapsamı ve sevk

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yürütülen operasyon sonucunda 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiren eş zamanlı operasyon, İBB içinde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin iddiaları hedef aldı.

Soruşturmanın dayanağı:

Soruşturmanın, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ile bilirkişi incelemelerine dayandığı belirtildi. Başsavcılık, özellikle İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve bunun kamu zararına yol açtığı yönündeki tespitler üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

İncelenen alımlar ve gözaltına alınanlar:

İncelemeler arasında İBB Başkanlık konutuna yönelik materyal alımı işinin de bulunduğu öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında İBB personeli ile firma temsilcileri yer aldı. Adliyeye sevk edilen isimler şöyle: İBB Teknikeri Abdulkerim Hazırbaba, İBB Mühendisi Mustafa Delipoyraz, İBB Satınalma Müdür Yardımcısı Volkan Karagöz, İBB Satınalma Müdürü Talha Özyurt, İBB Finansman Müdürü Rezzan Neslihan Vural, İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Gökhan Fırtına, İBB Gelirler Müdür Yardımcısı Saliha Ülkü Aydoğan, İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ali Toy, İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Mehmet Yücetürk, İBB Satınalma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, ARTAŞ Hırdavat Boya firma sahibi Vedat Taşdelen ile İBB ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Baki.

Diğer şüpheliler arasında adı geçen Mahmut Berk Şahin'in TEKNOGEN Araç Makina unvanlı firmanın sahibi olduğu ve yurt dışında bulunduğu; Onur Gülin'in ise İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı ve ceza infaz kurumunda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık işlemleri sürüyor; soruşturmanın ilerleyişi ve olası ek adımlar hakkında resmi açıklamalar bekleniyor.

İBB soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi