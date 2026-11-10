İBB yönetimine ulaşım eleştirisi: açılan 65,1 kilometrenin kaynağı tartışılıyor

İBB meclis oturumunda ulaşım yatırımları masaya yatırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı oturumunda, AK Parti İBB ve Esenler Belediye Meclis Üyesi Abdullah Aksu yönetimin ulaşım politikalarını ve sunulan verilerin dayanağını sorguladı. Konuşmasında hem geçmiş dönem raporlarına hem de İBB yetkililerinin son açıklamalarına atıfta bulunan Aksu, açıklanan projeler ile fiili yatırımlar arasındaki farklara dikkat çekti.

metro yatırımları:

Aksu, İBB yönetiminin son dönemde açıldığını belirttiği 65,1 kilometre metro hattı iddiasını gündeme taşıdı ve açılan hatların ne kadarının hangi dönemde yapıldığını irdeledi. 2018 yılı faaliyet raporundaki fiziki ilerleme oranları üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, önceki dönemde gerçekleştirilen çalışmaların toplam uzunluğu yaklaşık 34,4 kilometreyi buluyor; bu yönetimin döneminde tamamlanan işlerin oransal karşılığı ise yaklaşık 35,1 kilometre olarak ifade edildi.

Aksu, bu veriler ışığında yönetimin "Bu yönetim yaklaşık 8 yıldır İstanbul’a ‘Biz başladık ve bitirdik’ diyebilecekleri yeni bir metro hattı kazandıramamıştır" değerlendirmesini paylaştı ve açılan hatların hangi aşamalarda başlatıldığıyla ilgili daha açıklayıcı bilgi talep etti.

otopark ve otobüs verileri:

Oturumda otopark kapasitesi de tartışıldı. Aksu, 2019 yılı faaliyet raporunda İstanbul’daki otopark kapasitesinin 94.332 araç olarak yer aldığına, 2025 yılı faaliyet raporunda ise bu sayının 119.018e yükseldiğine dikkat çekti. Buna karşılık İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın sözlerinde geçen yaklaşık 140 bin araçlık kapasite ifadesi Aksu tarafından sorgulandı: "Şimdi biz İBB’nin resmî faaliyet raporuna mı inanacağız, yoksa Sayın Başkanvekilinin verdiği sayılara mı?"

Aksu, otoparklardaki artışın önemli bölümünün yol kenarı park alanlarından kaynaklandığını belirtti ve yeni katlı ve yer altı otoparklarının sayısının açıklanmasını istedi. Nuri Aslan’ın açılışını duyurduğu toplam 1.465 araç kapasiteli dört otoparkın da önceki dönemde başlanan metro istasyonlarına bağlantılı projeler olduğu vurgulandı.

Otobüs alımları konusunda da eleştiriler sürdü. İBB’nin 2.000 otobüslük alım programı açıklamasına rağmen ilk törende yalnızca 10 otobüsün teslim alındığını, daha sonra yaklaşık 25 otobüsün daha filoya katıldığını belirten Aksu, yeni otobüslerin belediyenin öz kaynaklarıyla alındığını söyleyerek "Madem öz kaynaklarınızla otobüs alabiliyordunuz, bugüne kadar neden almadınız?" sorusunu yöneltti.

Aksu ayrıca İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın filonun yaş ortalamasının 20 olduğunu ve bunun 2028 sonunda 6'ya düşürüleceği hedefini aktardığını, oysa 2019 yılında İETT filosunun yaş ortalığının 5,5 olduğunu hatırlatarak filo yenileme sürecinin hızını eleştirdi.

HIZRAY, tünel projeleri ve hattaki arızalar:

Aksu konuşmasında HIZRAY projesinin akıbetini de sordu. 2019'da tanıtılan projenin 74 kilometre, 13 istasyon ve 12 ilçeyi kapsadığı, günlük 1,5 milyon yolcu hedefi ve iki yakayı 53 dakikade birleştirme vaadi bulunduğu hatırlatıldı; aradan geçen sürede projenin hangi aşamaya geldiğinin açıklanmasını istedi.

Bunun dışında Dolmabahçe’den başlayıp Kilyos’a ulaşması planlanan toplam 39,7 kilometrelik karayolu tünel projesinin sürdürülmemesini de eleştirdi. M7 Mahmutbey–Mecidiyeköy hattındaki arızanın ise 197 gündür giderilemediği, onarım ihalesinin arızadan yaklaşık dört buçuk ay sonra gerçekleştirildiği belirtildi; Aksu, hızlı uygulama örneği olarak metrobüs hattının 11 kilometrelik Topkapı–Zincirlikuyu etabının 77 günde tamamlandığını anımsattı ve uygulama sürelerini karşılaştırdı.

Konuşmasını toparlarken Aksu, şehir yönetiminin kısa vadeli söylemler yerine somut yatırımlar gerektirdiğini vurguladı. Sözlerini, "Şehir yönetmek ciddi iştir. Planlama ister, mühendislik ister, finansman ister, irade ister" şeklinde sürdüren Aksu, oturumda "Makamlar geçicidir, şehirler kalıcıdır. Sözler unutulur, eserler kalır" ifadelerini kullandı ve belediye yönetiminden daha şeffaf veri paylaşımı ile somut proje ilerlemeleri talep etti.

İBB MECLİSİ AK PARTİ ÜYESİ ABDULLAH AKSU, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISINDA ULAŞIM YATIRIMLARI VE TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ ÜZERİNDEN İBB YÖNETİMİNİ ELEŞTİRDİ.