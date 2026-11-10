Rize'de hazırlıklar tam gaz: Ümit Milli Takım Çekya sınavına odaklandı

rize'de son idman

Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu’nda Çekya ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını Rize’de sürdürdü. Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleştirilen seans, teknik heyetin planına uygun olarak kontrol edildi ve maç ritmi üzerinde çalışıldı.

Antrenmanın içeriği:

İdmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma ve pas çalışması ile tempo yakaladı. Orta bölümde uygulanan rondo ile top hakimiyeti, hızlı pas alışverişi ve pozisyon değiştirme pratikleri yapıldı. Antrenman, son bölümde yapılan sonuçlandırma seansıyla tamamlanarak hücum etkinliği ve bitiricilik üzerinde duruldu.

Kadro ve sonraki adımlar:

Ay-Yıldızlılar, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek ve teknik ekip maç öncesi son düzenlemeleri uygulamaya devam edecek.

Kaleciler: Deniz Ertaş (Konyaspor), Kerem Matışlı (Bursaspor), Mehmet Erdoğan (Ankara Keçiörengücü)

Defans: Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Hamza Güreler (Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Karlsruher)

Orta saha: Barış Kalaycı (Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Lincoln City), Baran Ali Gezek (Corendon Alanyaspor), Emirhan Boz (Kasımpaşa), Emirhan İlkhan (Torino), İsak Vural (Pisa), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor)

Forvet: Emirhan Acar (Erzurumspor FK), Mevlüt Şimşek (Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Arda Çolak (Iğdır FK)

ÜMİT MİLLİ TAKIM, 2027 UEFA AVRUPA U21 ŞAMPİYONASI ELEMELERİ PLAY-OFF TURU'NDA ÇEKYA İLE OYNAYACAĞI İLK MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN RİZE'DE YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.