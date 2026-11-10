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Sürdürülebilir havacılık yakıtlarında yeni hedef: Türkiye üretim ve teknoloji merkezi olacak

Bakan Uraloğlu, Antalya'daki COP31'de Boeing ve THY ile SAF iş birliğini açıkladı; Türkiye'yi sürdürülebilir havacılık yakıtlarında üretim ve teknoloji merkezi yapma hedefi vurgulandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 23:17

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 23:22

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EDİTÖR: Berk Doğan

Sürdürülebilir havacılık yakıtlarında yeni hedef: Türkiye üretim ve teknoloji merkezi olacak

Sürdürülebilir havacılık yakıtlarında yeni adım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen "BOEING ve THY ile Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sürdürülebilir havacılık yakıtlarında (SAF) üretim ve teknoloji merkezi olma hedefini açıkladı. Uraloğlu, ülkenin havacılık altyapısı, sanayi kapasitesi ve yetişmiş insan kaynağına vurgu yaptı.

havacılığın geleceği çevresel sürdürülebilirlikle şekillenecek:

Uraloğlu, havacılığın ülkeleri ve ekonomileri birbirine bağlayan stratejik bir sektör olduğunu belirterek, "Türkiye olarak güçlü havalimanı altyapımız ve gelişmiş hava bağlantılarımızla küresel havacılık sisteminin önemli merkezlerinden biri konumundayız. Ancak havacılığın geleceği, yalnızca kapasite artışıyla değil, bu büyümenin çevresel açıdan sürdürülebilir kılınmasıyla şekillenecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan, sürdürülebilir havacılık yakıtlarının mevcut uçak teknolojileriyle uyumlu olduğunu vurgulayarak, "Bu noktada sürdürülebilir havacılık yakıtları, mevcut uçak teknolojileriyle uyumlu kullanım imkânı sunarken yaşam döngüsü boyunca sera gazı emisyonlarının azaltılmasına önemli katkı sağlayabilecek çözümlerden biridir" dedi. Uluslararası düzenlemelerin dönüşümü hızlandırdığına dikkat çekti ve Avrupa Birliği'nin 2025'te başlattığı uygulamayla 2050'de yüzde 70 hedefini hatırlattı.

yol haritası ve somut projelere dönüşüm:

Bakan Uraloğlu, bugün tanıtılan Türkiye SAF Yol Haritası'nın önemine işaret ederek, bunun bir başlangıç olduğunu ve asıl başarının yol haritasının somut projelere, yeni yatırımlara ve yerli üretim kapasitesine dönüşmesinde yatacağını söyledi: "Bizim için asıl önemli olan, bu yol haritasının somut projelere, yeni yatırımlara, yerli üretim kapasitesine ve ölçülebilir emisyon azaltımına dönüşmesidir."

Ayrıca Ulaştırmada net sıfır emisyon hedefleri kapsamında hazırlanan Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası'yla ulaştırmanın tüm modlarında dönüşümü desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Kamu olarak sektörün önünü açacak adımlar atmaya, yatırım ortamını güçlendirmeye ve paydaşlarla yakın iş birliğinde olmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Uraloğlu, SAF'ı sadece emisyon azaltımı aracı olarak görmediklerini; bunun aynı zamanda enerji arz güvenliği, sanayi için yeni üretim alanları ve teknolojik kapasite artışı sağlayacak stratejik bir fırsat olduğunu söyledi: "SAF’ı yalnızca emisyon azaltımına yönelik bir araç olarak değil; enerji arz güvenliğimizi güçlendirecek, sanayimiz için yeni üretim alanları oluşturacak ve teknolojik kapasitemizi geliştirecek stratejik bir fırsat olarak görüyoruz."

Kapanışta Bakan, Türkiye'nin güçlü havacılık altyapısı, sanayi kapasitesi ve yetişmiş insan kaynağıyla bu fırsatı değerlendirmek istediklerini yineleyerek, "Ülkemizi sürdürülebilir havacılık yakıtları alanında önemli bir üretim ve teknoloji merkezi hâline getirmeyi hedefliyoruz" dedi ve imza töreniyle başlayan iş birliğinin yeni yatırımlara ve projelere dönüşmesini temenni etti.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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