İEÜ Medical Point hastanesi COP31'de yeşil uygulamalarını paylaştı

İklim krizine ilişkin çözüm arayışlarının ele alındığı COP31 İklim Konferansı'nda sağlık hizmetlerinin çevresel etkileri ve hastanelerin dönüşümü gündeme geldi. AÇEV Bakım Pavilyonunda gerçekleştirilen oturumlarda, İEÜ Medical Point Hastanesi; dijital hastanecilik uygulamaları, güneş enerjisi kullanımı, sterilizasyon süreçleri ve tıbbi sarf politikaları gibi alanlardaki uygulamalarını katılımcılarla paylaştı.

İEÜ Medical Point Hastanesi Tıbbi Direktör Yardımcısı Dr. Özlem Ecemiş, "Sağlıkta Sürdürülebilirlik ve Yeşil Hastane Yaklaşımı" başlıklı sunumunda sağlık hizmetleri ile gezegen sağlığı arasındaki ilişkinin önemine dikkat çekti.

Proje değil, yönetim anlayışı:

Ecemiş, sağlık sektörünün aynı anda yüksek enerji ve su tüketimi, atık üretimi ve karbon salımı gerçekleştirdiğini belirterek iklim değişikliğinin halk sağlığı ve ekonomiye etkilerine vurgu yaptı. Sunumunda, yeşil hastane kavramının sınırda kalan bir proje olmadığını; yönetim anlayışı ve kurumsal dönüşüm gerektiren bir süreç olduğunu ifade etti.

Dr. Ecemiş'in katkısıyla aktarılan ana yaklaşım şu şekilde özetlendi: "Yeşil hastane kavramı bir proje değil, yönetim anlayışı, kurumsal bir dönüşüm yolculuğudur." Bu anlayışın enerji tasarrufundan atık yönetimine, satın alma politikalarından insan kaynakları ve teknik altyapıya kadar tüm süreçleri kapsadığı vurgulandı.

Geleceğin hastanesi ve sorumluluk:

Ecemiş, İEÜ Medical Point'te uygulanan adımları aktarırken gelecekte hastanelerin yalnızca tedavi veren kurumlar olmayacağını; kaynakları sorumlu kullanan, iklim risklerini öngören ve gezegeni koruma sorumluluğunu üstlenen yapılar haline geleceğini belirtti. Kurumsal sürdürülebilirliğin yatırım olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında ayrıca şu noktaya dikkat çekti: "Sağlıklı bir toplum ancak sağlıklı bir çevrede var olabilir. Sağlık kurumlarının iklim değişikliğine uyum sağlaması kadar, mücadelede öncü rol üstlenmesi gerektiğini; çünkü bugün verdiğimiz hizmetlerin gelecek nesillerin yaşayacağı dünyanın sağlık koşullarını doğrudan etkilediğini" söyledi.

İEÜ MEDİCAL POİNT HASTANESİ TIBBİ DİREKTÖR YARDIMCISI DR. ÖZLEM ECEMİŞ