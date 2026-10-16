Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda devrilen araç nedeniyle ulaşım aksadı

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda devrilme

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda, sürücüsünün kimliği ve aracın plakası henüz belirlenemeyen bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Olayın ardından yol üzerinde ulaşım durdu ve bölgede tıkanma meydana geldi.

güvenlik ekiplerinin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, kazanın yaşandığı noktada emniyet önlemleri aldı. Ekiplere yolun yeniden açılması için çalışma talimatı verildi ve trafik akışının sağlanmasına yönelik koordineli müdahale başlatıldı.