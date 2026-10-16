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Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda devrilen araç nedeniyle ulaşım aksadı

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen araç devrildi; yol kapandı, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda devrilen araç nedeniyle ulaşım aksadı

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda devrilme

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda, sürücüsünün kimliği ve aracın plakası henüz belirlenemeyen bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Olayın ardından yol üzerinde ulaşım durdu ve bölgede tıkanma meydana geldi.

güvenlik ekiplerinin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, kazanın yaşandığı noktada emniyet önlemleri aldı. Ekiplere yolun yeniden açılması için çalışma talimatı verildi ve trafik akışının sağlanmasına yönelik koordineli müdahale başlatıldı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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