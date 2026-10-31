Şanlıurfa'da aranan zanlı 15 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasıyla yakalandı

şanlıurfa'da aranan şahıs jandarmaya teslim edildi

Şanlıurfa'da yürütülen çalışmada, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan bir kişi yakalandı. Yetkililer, yürütülen soruşturma sonucunda zanlının hakkında kesinleşmiş bir cezanın bulunduğunu açıkladı.

operasyon ve gözaltı:

Ekiplerin çalışmasıyla gerçekleştirilen müdahale sonucunda A.K. adlı şahıs gözaltına alındı. Jandarma tarafından yapılan işlemler sonrası zanlı adli makamlara sevk edildi.

hukuki durum ve ceza:

Sorgulamada, şahsın uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCUDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI