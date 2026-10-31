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Müftülükten namağlup şampiyonluk: masa tenisinde bölge yolcusu

Afyonkarahisar İl Müftülüğü, Kamu Spor Oyunları masa tenisi turnuvasını Mevlüt Kiraz, Halil İbrahim Öztürk ve Ali Osman Ertaş ile namağlup tamamladı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Müftülükten namağlup şampiyonluk: masa tenisinde bölge yolcusu

Müftülükten namağlup şampiyonluk: masa tenisinde bölge yolcusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunları kapsamındaki kurumlar arası masa tenisi turnuvasında Afyonkarahisar İl Müftülüğü takımı rakiplerini geride bırakarak namağlup şampiyon oldu. Turnuva, kurumlar düzeyinde spor kültürünü güçlendirmeyi ve çalışanlar arasında rekabeti teşvik etmeyi hedefliyor.

turnuva ve takım:

İl birinciliğini kazanan ekipte yer alan sporcular Mevlüt Kiraz, Halil İbrahim Öztürk ve Ali Osman Ertaş performanslarıyla öne çıktı. Takım, maç boyunca sergilediği istikrar ve uyum sayesinde final aşamalarına kadar yenilgi almadan ilerledi.

müftü ziyareti ve sonraki hedef:

Birincilik kupasını İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik'e takdim eden oyuncular, başarılarını il makamına sundu. Dr. Ali Hayri Çelik sporcuları tebrik ederek, Afyonkarahisar’da düzenlenecek bölge müsabakalarında takıma başarılar diledi ve temsil görevindeki önemine vurgu yaptı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN KAMU SPOR OYUNLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN KURUMLAR ARASI MASA...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN KAMU SPOR OYUNLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN KURUMLAR ARASI MASA TENİSİ TURNUVASINDA AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ TAKIMI NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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