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Esnaf ve vatandaşlara güvenlik bilinci: İlkadım'da bilgilendirme çalışması

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım'da 92 esnaf ile 288 vatandaşa dolandırıcılık ve iş yeri hırsızlığına karşı önlem ve uygulama tanıtımı yaptı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esnaf ve vatandaşlara güvenlik bilinci: İlkadım'da bilgilendirme çalışması

İlkadım'da güvenlik bilgilendirme çalışması

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim projesi kapsamında İlkadım ilçesinde kapsamlı bir bilgilendirme çalışması yürüttü. Çalışmanın amacı, esnaf ve vatandaşların hedeflenen suçlara karşı farkındalığını artırmak ve pratik önlemler konusunda yönlendirme sağlamaktı.

Esnaf ziyaretleri ve iletilen önlemler:

Ekipler projede 92 esnafı ziyaret ederek iş yerlerinde alınabilecek güvenlik önlemleri hakkında bilgiler verdi. Ayrıca sahada toplam 288 vatandaşa dolandırıcılık vakalarına karşı dikkat edilmesi gereken hususlar ve iş yeri hırsızlıklarına karşı basit ama etkili uygulamalar aktarıldı. Bilgilendirmede özellikle önlem almanın önemi ve şüpheli durumlarda hangi adımların atılacağı üzerinde duruldu.

Uygulama tanıtımı ve farkındalık hedefi:

Ziyaretlerde ayrıca vatandaşların acil durum ve destek mekanizmalarından yararlanmasını sağlamak amacıyla KADES ve Hayat 112 uygulamaları tanıtıldı. Projenin hedefi, bu hizmetlerin kullanımını yaygınlaştırmak ve toplumun güvenlik ağının güçlendirilmesine katkı sağlamaktır. Polis ekipleri, bilgilendirmenin toplum ile emniyet arasındaki iş birliğini kuvvetlendireceğini vurguladı.

TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, “GÜVENLİ MAHALLEM, GÜVENLİ EĞİTİM” PROJESİ...

TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, “GÜVENLİ MAHALLEM, GÜVENLİ EĞİTİM” PROJESİ KAPSAMINDA İLKADIM İLÇESİNDE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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