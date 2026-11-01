Samsunspor'da güven tazeleme çağrısı: Jumic inanç ve çalışma vurgusu yaptı

maçın genel görünümü:

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, deplasmanda Başakşehir'e 5-2 mağlup oldu. Bu sonuçla takım üst üste 8. mağlubiyetini almış oldu ve puan alamadan devam eden olumsuz seri sürüyor.

Müsabaka boyunca Samsunspor, ilk dakikadan itibaren oyuna dahil olma ve maç planını sahaya yansıtma konusunda zorlandı. Başakşehir ise verilen fırsatları doğru şekilde değerlendirerek skor avantajını elde etti.

jumic'in değerlendirmesi:

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Sorumlusu Danijel Jumic, karşılaşmanın çok zor geçtiğini ve takımın planlarını gerçekleştirmekte sıkıntı yaşadığını ifade etti. Jumic, uzun süredir puan alınamamasının oyuncularda özgüven eksikliğine yol açtığını vurguladı.

Jumic, bu güven eksikliğini gidermek için futbolcularla çalıştıklarını belirterek, takımın toparlanması adına bir sonraki maça odaklanılması gerektiğini söyledi. Ayrıca takım içindeki ortak inanç ve yoğun antrenmanların önemine dikkat çekerek hep birlikte inanma ve daha çok çalışma çağrısında bulundu.

Samsunspor Teknik Sorumlusu Danijel Jumic, uzun bir süredir puan alamamanın oyuncularda öz güven eksikliğine yol açtığını ve hep beraber inanarak daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.