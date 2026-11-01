Iğdır FK teknik direktörü Kenan Koçak: mücadele ruhu umut verdi

Iğdır FK teknik direktörü Kenan Koçak'ın değerlendirmesi:

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Iğdır FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Kenan Koçak takımının performansını değerlendirdi.

Koçak, kadro yapısını ve oyuncuların mücadelesini öne çıkararak, “Takımımla gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Futbolcularımın hepsinin yüreğine sağlık.” ifadelerini kullandı. Rakip ekip hakkında ise Antalyaspor’un Süper Lig tecrübesine vurgu yaptı ve transfer döneminde yapılan ilavelerle güçlü bir kadroya sahip olduklarını hatırlattı.

temel değerlendirme:

Koçak maçın ilk yarısına dikkat çekerek, Antalyaspor’un kaleye bir şutu olmadığını belirtti ve Iğdır FK’nın birçok top kazandığı pozisyonlar ürettiğini aktardı. Ayrıca şu ifadeyi kullandı: “Son pasları yapsak çok sayıda gol fırsatına girebileceğimiz pozisyonlar vardı. Ama takımımın mücadele inancından son derece memnunum.”

Teknik adam, maçın son bölümlerinde iki takımın da gol aradığını, gönül isterdi ki 3 puan alınsın ancak bu maçtan alınan 1 puanın da takımın duruşu ve oyunuyla takdir edilmesi gerektiğini vurguladı.

oyunculara ve kadroya övgü:

Kenan Koçak, Antalyaspor’un büyük bölümünü Süper Lig kadrosundan koruyup takviye yaptığını hatırlatarak buna karşılık yeni kurulan Iğdır kadrosunun gösterdiği performansın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Basın toplantısında oyuncularının mücadele azmini ve takımın duruşunu özellikle övdü.

IĞDIR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ KENAN KOÇAK