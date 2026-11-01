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Doha'da üçüncü gün: İran taleplerini koruyor, Hürmüz açılmayı bekliyor

Doha'daki Katar arabuluculuğuyla süren görüşmeler üçüncü güne taşındı; İran, tekliflerine yanıt beklediğini ve doğrudan ABD görüşmesi planı olmadığını açıkladı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 18:59

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EDİTÖR: Elif Demir

Doha'da üçüncü gün: İran taleplerini koruyor, Hürmüz açılmayı bekliyor

Doha'daki görüşmeler üçüncü gününe girdi

Katar'ın başkenti Doha'da İran ve Katar heyetleri arasında yürütülen görüşmeler üçüncü gününde devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi toplantısında heyetin temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçi, görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz kesin bir sonuca ulaşılmadığını belirtti.

IRNA'ya yansıyan açıklamalara göre Arakçi, sürecin ilerleyişinin karşı tarafın sorulara vereceği yanıtlara bağlı olduğunu vurguladı ve toplantıların Katar aracılığıyla yürütüldüğünü hatırlattı.

Hürmüz Boğazı ve 7 şart:

Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durum ve uluslararası su yolunun güvenli şekilde ulaşıma açılmasına yönelik çalışmalara dikkat çekti. İran daha önce ABD tarafına sunduğu 7 şart konusundaki tutumunu koruduğunu yineleyerek, Tahran yönetiminin Washington'dan gelecek karşılığı beklediğini ifade etti.

Açıklamada, Katarlı arabulucularla yürütülen görüşmeler kapsamında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin İran teklifinin uygulanma süresinin 2 güne indirildiği yönünde bir beyanın önceki gün paylaşıldığı da hatırlatıldı.

süreç, bekleyiş ve diplomasiye vurgu:

Arakçi görüşmelerle ilgili olarak, İran'ın eş zamanlı olarak hem savunma hem de diplomasiye hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, heyet ziyaretine ilişkin olarak ABD tarafıyla doğrudan müzakere planı bulunmadığını açıkça ifade etti ve sürecin Washington'ın tutumuna bağlı olduğunu kaydetti.

Görüşmelerde şu aşamada tarafların taleplerinin ve sorularının karşılıklı olarak değerlendirilmesi ön planda bulunuyor; resmi açıklamalar, ilerleyen tur ve gelecek yanıtlara göre sürecin yönünü belirleyecek.

İRANLI BİR YETKİLİ, ABD İLE İRAN ARASINDA SAVAŞI SONA ERDİRMEYE YÖNELİK DİPLOMATİK GİRİŞİMLER...

İRANLI BİR YETKİLİ, ABD İLE İRAN ARASINDA SAVAŞI SONA ERDİRMEYE YÖNELİK DİPLOMATİK GİRİŞİMLER KAPSAMINDA KATAR'IN BAŞKENTİ DOHA'DA İRAN VE KATAR HEYETLERİ ARASINDA YÜRÜTÜLEN GÖRÜŞMELERİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE DEVAM ETTİĞİNİ BİLDİRDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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