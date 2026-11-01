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Çamlık Milli Parkı'nda yürüyüş sırasında kaybolan kadın ekiplerin aramasıyla bulundu

Çamlık Milli Parkı'nda ailesiyle yürüyüşe çıkan 51 yaşındaki K.T., ekiplerin arama çalışması sonucu bitkin halde bulunup hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 18:59

GÜNCELLEME: 01 Kasım 2026 - 19:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çamlık Milli Parkı'nda yürüyüş sırasında kaybolan kadın ekiplerin aramasıyla bulundu

Çamlık Milli Parkı'nda arama-kurtarma çalışması

Yozgat Çamlık Milli Parkı'nda ailesiyle yürüyüşe çıkan K.T. (51) isimli kadın kayboldu. Aile, kadının bulunamaması üzerine saat 16.49'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu ve bölgeye sevk edilen ekipler çalışma başlattı.

İhbar ve arama çalışması:

Bölgeye bir kurtarma aracı ile yönlendirilen 3 kişilik arama kurtarma ekibi, park içinde sistematik bir tarama gerçekleştirdi. Ekipler, parkın belirli noktalarını ve yürüyüş yollarını kontrol ederek kayıp kişinin izini aradı.

Bulunma ve müdahale:

Arama sırasında K.T., verici istasyonlarının yaklaşık 200 metre yakınında, bitkin halde otururken tespit edildi. Yerden kalkamadığını söyleyen kadın, olay yerine intikal eden UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra K.T. sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili yetkililer, yapılan arama-kurtarma çalışmalarının planlı ve koordineli yürütüldüğünü, ihbarın zamanında yapılmasının bulunmada belirleyici olduğunu belirtti.

YOZGAT ÇAMLIK MİLLİ PARKI’NDA AİLESİYLE YÜRÜYÜŞ YAPTIĞI SIRADA KAYBOLAN VATANDAŞ, EKİPLERİN...

YOZGAT ÇAMLIK MİLLİ PARKI’NDA AİLESİYLE YÜRÜYÜŞ YAPTIĞI SIRADA KAYBOLAN VATANDAŞ, EKİPLERİN YÜRÜTTÜĞÜ ARAMA ÇALIŞMASI SONUCU BİTKİN HALDE BULUNARAK HASTANEYE KALDIRILDI.-

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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