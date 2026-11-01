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Trabzonspor savunma ve kontra ile Gaziantep FK'yı devirdi

Trabzonspor, 10. haftada sahasında Gaziantep FK'yı Savic ve Muçi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti; Ataberk'in kurtarışları maçta öne çıktı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 18:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trabzonspor savunma ve kontra ile Gaziantep FK'yı devirdi

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 yendi. Karşılaşmanın gollerini ilk yarının uzatma dakikasında Savic (45+1), ikinci yarıda ise ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert bir vuruşla Muçi (61) attı. Galibiyet, bordo-mavilere üç puanı getirirken maç boyunca iki kalecinin kilit müdahaleleri maçın seyrini etkiledi.

önemli anlar:

61. dakikada Muçi’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi. 77. dakikada Gassama’nın sol çaprazdan şutunda kaleci Onana topu iki hamlede kontrol etti. Karşılaşmanın son anlarında, 90+3. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Mohamed Salah’ın şutunu Gaziantep kalecisi Ataberk çeldi ve farkın artmasını engelledi. Maçta Gaziantep’ten Bacuna sarı kart gördü.

kadrolar ve hakemler:

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Osman Gökhan Bilir

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Fabinho (Mustafa Eskihellaç dk. 80), Melih Kabasakal (Folcarelli dk. 46), Muçi (Ozan Tufan dk. 73), Saviolo (Metehan Mimaroğlu dk. 73), Mohamed Salah, Onuachu (Umut Nayir dk. 62). Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Ali Habeşoğlu. Teknik Direktör: Thomas Reis

Gaziantep FK: Ataberk Dadakdeniz, Perez, Sylla, Efe Sarıkaya, Kerim Çalhanoğlu, Bacuna (Mervan Müjdeci dk. 90), Sorescu (Maxim dk. 74), Gidado, Drissa Camara (Sebahattin Destici dk. 90), Kozlowski (Gassama dk. 46), Stewart (Halil Dervişoğlu dk. 74). Yedekler: Cemilhan Aslan, Mirza Cihan, Gassama, Ali Osman Kalın, Ahmet Eren Sırma, Mehmet Ali Genç. Teknik Direktör: Orhan Ak

Goller: Savic (dk. 45+1), Muçi (dk. 61) (Trabzonspor)

Sarı kart: Bacuna (Gaziantep FK)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI GAZİANTEP FK&#039;YI 2-0...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI GAZİANTEP FK'YI 2-0 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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