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Iğdır’da kavga sonrası takip: tırın hafif ticari araca çarpma anları ortaya çıktı

Iğdır'da dün sürücüler arasındaki tartışmanın ardından tırın 76 ABK 357 plakalı aracı takip edip 76 AG 857 plakalı araca çarpma anları kamerada; yaralanma yok.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Iğdır’da kavga sonrası takip: tırın hafif ticari araca çarpma anları ortaya çıktı

Iğdır'da tırın hafif ticari araca çarpma anları

Iğdır’da dün meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri, iki sürücü arasında çıkan tartışmanın ardından tırın hafif ticari aracı takip ederek çarpma anını kaydetti. Olay, Özgür Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde yaşandı.

görüntülerde görülenler:

Kayıtlarda, 76 ABK 357 plakalı tır ile 76 AG 857 plakalı hafif ticari aracın bir süre birlikte ilerlediği, hafif ticari aracın caddede bir köşeden dönme girişiminde bulunduğu sırada tırın araca çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle araç bir süre tır tarafından sürükleniyor ve yol kenarında bulunan elektrik direğine doğru itiliyor.

soruşturma ve riskler:

Kazada şans eseri yaralanan olmadı ve elektrik direğinin devrilmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Olay sırasında yol üzerinde kimsenin bulunmaması da olası daha ağır sonuçları engelledi. Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, görüntüler olayın nedenine ilişkin incelemede önemli delil oluşturuyor.

Görüntüler, takip ve çarpma anının net olması nedeniyle trafik güvenliği ve sürücü davranışları açısından da uyarıcı nitelik taşıyor. Yetkili birimler araştırmayı sürdürürken, olayın olası hukuki boyutları ve trafik kurallarına aykırılıklar değerlendirilmekte.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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