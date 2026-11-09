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Iğdır’da kontrolünü kaybeden hafif ticari araç elektrik direğini eğdi

Iğdır 14 Kasım Mahallesi'nde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu direk eğildi, yaralanma yok; polis ve sağlık ekipleri inceleme başlattı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Iğdır’da kontrolünü kaybeden hafif ticari araç elektrik direğini eğdi

Kaza ve müdahale:

Iğdır'ın 14 Kasım Mahallesinde meydana gelen kazada, 01 ADG 901 plakalı hafif ticari aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç bir elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği eğildi ve olay yerine polis, sağlık ile güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi. Bölgedeki ilk müdahalenin ardından güvenlik kuvvetleri çevrede önlemler aldı ve olay yeri güvenliği sağlandı.

Hasar ve soruşturma:

Olayda bir elektrik direğinin zarar görmesi nedeniyle ilgili birimlere bildirim yapıldı; gerekli tespitler ve kayıtlar tutuldu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı ve yetkililer, olayın kesin nedenini belirlemek için inceleme yürütüyor.

Plaka bilgisi ve görgü tespitleri kayda geçirilirken, yetkililer sürücü ile birlikte olayın sebeplerini netleştirmek amacıyla balistik veya teknik muayene gibi ek incelemelerden söz etti. Kazanın trafik akışına etkisi ve onarım çalışmaları yetkili kurumların yönlendirmesiyle takip edilecek.

Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı

Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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