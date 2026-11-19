Iğdır’da sabah sis ve yağmur yaşamı etkiledi:

Iğdır’da düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve aralıklı sağanak, şehir merkezini ve çevre yollarını kapladı. Özellikle kara yollarında görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü ve günlük yaşamda aksamalara yol açtı.

Sürücüler, ilerlemekte güçlük çekerken bazı noktalarda trafik akışı yavaşladı. Yerel ekipler ve yol güvenliği yetkilileri, görüşün düşük olduğu kesimlerde ek önlemler alıyor.

meteoroloji uyarısı ve beklenen hava durumu:

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Iğdır'da önümüzdeki 4 gün boyunca yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Bugün kentte çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağış tahmin edilirken, cumartesi günü için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

sürücülere ve vatandaşlara tavsiyeler:

Yetkililer, sis ve yağış nedeniyle sürücülerin takip mesafelerini korumaları, hızlarını düşürmeleri ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca trafik işaretlerine uyulması ve gerekiyorsa zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması tavsiye edildi.

Yerel yönetimler ile ilgili birimler, olumsuz hava koşullarının etkisini azaltmak için yol bakım ve güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların da güncel uyarıları takip etmeleri istendi.

IĞDIR'DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞ VE SİS, GÖRÜŞ MESAFESİNİ 10 METREYE KADAR DÜŞÜRDÜ.