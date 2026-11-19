Tunceli'de yağışın gün içindeki seyri:

Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yağmur, öğleden sonra şiddetini artırarak devam etti. Yağışla birlikte kent merkezinde ve çevre ilçelerde yollarda su birikintileri oluştu, sokaklar ve bazı ana arterlerde su birikmeleri görüldü.

Sürücüler ile yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, yetkililer araç sürücülerinin tedbirli olması ve görüş mesafesinin düştüğü noktalarda dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Meteorolojinin uyarısında belirtilen riskler:

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, perşembe günü ilk saatlerden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli yağışların aralıklı sağanak ve yağmur; bin 700 metre ve üzerindeki rakımlı kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildi.

Uyarıda, ani sel, su baskını, dere taşkını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde don hadisesi, tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma gibi muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

Yerel ekipler ve ilgili birimler, olası su baskınlarına karşı hazırlıklarını sürdürürken vatandaşlara da gerekli önlemleri almaları ve resmi duyuruları takip etmeleri tavsiye edildi.

METEOROLOJİ 13'ÜNCÜ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISININ ARDINDAN TUNCELİ'DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU.