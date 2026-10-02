Dolar 49,1398 +0,13%
Euro 55,3174 +0,18%
Bist 12.340,52 +0,75%
Altın Gram 6.655,40 +0,25%
EUR/USD 1,1252 +0,07%
Brent Petrol 99,44 -2,81%
--°

Iğdır’de hırsızlıktan kesinleşen 20 yıl 10 ay 20 günlük cezanın hükümlüsü tutuklandı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.P.'yi yakaladı; şüpheli mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Iğdır’de hırsızlıktan kesinleşen 20 yıl 10 ay 20 günlük cezanın hükümlüsü tutuklandı

Operasyon ve yakalama:

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 20 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahsın Iğdır’da olduğunu tespit etti.

Yapılan operasyonda, M.P. (45) yakalanarak emniyete götürüldü. Şüphelinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada ekiplerin tespiti ve koordineli müdahalesi etkili oldu.

Adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.P., adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda şahıs tutuklandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Aranan şahıslar çalışmasının önemi:

İlgili birimin açıklamasına göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik tespit ve operasyonlar, kent güvenliğinin sağlanması ve cezaların infazı açısından öncelikli yürütülüyor. Bu kapsamda yürütülen operasyonlar sonucunda haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan kişiler adli mercilere teslim ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma ve işlemler devam ediyor; emniyet birimleri benzer vakaların tespiti için çalışmalara devam edeceğini bildirdi.

IĞDIR’DA 20 YIL 10 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

IĞDIR’DA 20 YIL 10 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eyüpsultan operasyonunda sağlık kontrolü sonrası şüpheliler Ankara'ya gönderildi
images

Kahramanmaraş merkezli silah ticaretine operasyon: 3 tutuklama
images

kahramanmaraş merkezli silah ticaretinde üç şüpheli tutuklandı
images

Yeniköy’de jandarmanın suçüstü müdahalesiyle 6 kişilik kaçak kazı grubu yakaland...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vodafone ve Samsung'dan 5G erişimini genişleten yeni iş birliği

Eyüpsultan operasyonunda sağlık kontrolü sonrası şüpheliler Ankara'ya gönderildi

Yeşilyurt bilim merkezi temmuzdan bu yana 1.500 öğrenciye ulaştı

KAYS işlemlerine yönelik randevusuz teknik yardım masaları kuruluyor

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı