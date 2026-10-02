Iğdır’de hırsızlıktan kesinleşen 20 yıl 10 ay 20 günlük cezanın hükümlüsü tutuklandı

Operasyon ve yakalama:

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 20 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahsın Iğdır’da olduğunu tespit etti.

Yapılan operasyonda, M.P. (45) yakalanarak emniyete götürüldü. Şüphelinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada ekiplerin tespiti ve koordineli müdahalesi etkili oldu.

Adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.P., adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda şahıs tutuklandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Aranan şahıslar çalışmasının önemi:

İlgili birimin açıklamasına göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik tespit ve operasyonlar, kent güvenliğinin sağlanması ve cezaların infazı açısından öncelikli yürütülüyor. Bu kapsamda yürütülen operasyonlar sonucunda haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan kişiler adli mercilere teslim ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma ve işlemler devam ediyor; emniyet birimleri benzer vakaların tespiti için çalışmalara devam edeceğini bildirdi.

IĞDIR’DA 20 YIL 10 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI