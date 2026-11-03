Van çöreği için coğrafi işaret bekleyişi

Van çöreği kent mutfağının tescil bekleyen lezzeti

Van kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan Van çöreği, tereyağı, süt, şeker, maya, tuz ve unun belirli oranlarda karıştırılmasıyla hazırlanan hamurun taş fırınlarda pişirilmesiyle elde ediliyor. Özellikle otlu peynir ile birlikte tüketilen ve doyurucu özelliğiyle öne çıkan bu yöresel ürün, kent sınırlarını aşarak Türkiye’nin dört bir yanına ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Üretim ayrıntıları ve lezzetin kaynağı:

Van çöreği, üretim aşamasındaki malzeme kalitesi ve pişirme tekniğiyle diğer çöreklerden ayrılıyor. Hamurun taş fırınlarda, yaklaşık 350 derece sıcaklıkta pişirilmesi, ürüne özgü dokuyu ve aroma yoğunluğunu veriyor. Usta fırıncılar, kullanılan yağın ve diğer malzemelerin kalitesinin son üründeki lezziyi doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.

Çörek ustası Seyfettin Duman konuyu şöyle özetliyor: "Van çöreği un, yağ, tuz ve maya kullanılarak hazırlanıyor. Üzerine sürülen sosunda da yumurta kullanıyoruz. Kullanılan yağın kalitesi çöreğin lezzetini doğrudan etkiliyor. Kaliteli malzeme kullanılmadığında aynı lezzeti yakalamak mümkün olmuyor".

Tüketim alışkanlıkları ve tescil talebi:

Van’da çörek sadece kahvaltılarda değil, gün içinde ve ramazan aylarında sahur sofralarında da sıkça tercih ediliyor. Duman, tüketim örüntüsünü anlatırken şunları vurguluyor: "Van’da çörek sadece kahvaltılarda değil, gün içerisinde de sıkça tüketiliyor. Vatandaşlar kebap yedikten sonra bile ara öğün olarak çörek tercih edebiliyor. Ramazan ayında ise sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ürünümüzü tercih eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum".

Ustalar, Van çöreğinin coğrafi işaretle tescillenmesinin hem lezzetin özgünlüğünü koruyacağını hem de kentin gastronomi kültürüne katkı sağlayacağını belirtiyor. Seyfettin Duman, talebi şu sözlerle dile getiriyor: "Van çöreğimizin tescillenmesini istiyoruz. Türkiye’nin birçok yerinde çörek yapılıyor ancak Van’da yaptığımız çöreğin kendine has bir tadı var. Van çöreği olarak biliniyor ama bu lezzetin Van’a ait olduğunu resmî olarak ortaya koyan bir tescilinin olması gerekiyor. Yetkililerden Van çöreğinin coğrafi işaretle tescillenmesi konusunda çalışma yapılmasını istiyoruz. Türkiye’de bir çörek yapılacaksa bunun Van çöreği olarak bilinmesini istiyoruz".

Coğrafi işaret tescili talebi, hem yerel üreticilerin emeğini korumayı hem de Van mutfağının tanınırlığını artırmayı hedefliyor. Ustalar, tescil sürecinin başlatılması halinde üretim standartlarının korunması ve tüketici güveninin güçlenmesini bekliyor.

VAN KAHVALTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZ LEZZETLERİ ARASINDA YER ALAN VE YILIN HER MEVSİMİNDE TÜKETİLEN VAN ÇÖREĞİ, COĞRAFİ İŞARET TESCİLİYLE KORUMA ALTINA ALINMAYI BEKLİYOR.