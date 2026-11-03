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Cumhuriyet mahallesine 6 bin 500 metrekarelik yeni park: Salim Hazardağlı hizmete girdi

Elazığ Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 6.500 m² Salim Hazardağlı Parkı'nı açtı; 4.500 m² yeşil alan, yürüyüş yolları, kameriye ve pergoleler bulunuyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Cumhuriyet mahallesine 6 bin 500 metrekarelik yeni park: Salim Hazardağlı hizmete girdi

Salim Hazardağlı Parkı Cumhuriyet Mahallesi'nde açıldı

Elazığ Belediyesi tarafından tamamlanan 6 bin 500 metrekarelik Salim Hazardağlı Parkı, Cumhuriyet Mahallesi Çocuk Islahevi yanında vatandaşların hizmetine sunuldu. Proje, kent genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırma ve mahallelere yeni sosyal donatılar kazandırma hedefinin parçası olarak hayata geçirildi.

Parkın özellikleri:

Parkın 4 bin 500 metrekarelik büyük bir bölümü doğrudan yeşil alana ayrıldı; bu sayede bölgenin doğal dokusuna katkı sağlandı. Alan içinde yürüyüş yolları, kameriye ve pergoleler ile dekoratif oturma bankları bulunuyor. Düzenlenen bu donatılar, mahalle sakinlerine yeni bir dinlenme ve nefes alma noktası sunuyor.

Bakım ve yerel üretim çalışmaları:

Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni park projelerinin yanı sıra kent genelinde bakım çalışmalarını da sürdürüyor. Yapımı tamamlanan parklarda bitkisel toprak dolgu, tesviye ve hydroseeding çim ekimi yöntemleriyle çimlendirme uygulamaları yapılıyor; periyodik çim biçme, budama ve yeni ağaç ile bitki dikimi çalışmaları düzenli olarak yürütülüyor.

Ayrıca ekipler şehir genelinde zamanla yıpranan parke, bordür ve çocuk oyun gruplarının bakım, onarım ve tamiratlarını gerçekleştiriyor; süs havuzları ve göletlerde düzenli temizlik ile bakım çalışmaları devam ediyor. Doğukent Mahallesi'nde bulunan sera alanındaki atölyelerde ise dekoratif bank, kameriye ve pergole üretimi yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada "Daha yeşil ve yaşanabilir bir Elazığ hedefiyle park yapım, bakım ve peyzaj çalışmalarının kent genelinde devam ettiği" belirtildi.

ELAZIĞ BELEDİYESİ TARAFINDAN 6 BİN 500 METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ SALİM HAZARDAĞLI PARKI...

ELAZIĞ BELEDİYESİ TARAFINDAN 6 BİN 500 METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ SALİM HAZARDAĞLI PARKI, VATANDAŞLARIN HİZMETİNE AÇILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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