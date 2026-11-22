Igor Dodik başbakan adayı: Sırp Cumhuriyeti'nde tartışma

Bosna Hersek'te ayrılıkçı çizgisiyle tanınan Milorad Dodik'in oğlu İgor Dodik, Sırpların yoğun yaşadığı Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde başbakanlık görevine aday gösterildi. 4 Ekim'de yapılan seçimlerde Halk Meclisi'ne seçilen Igor Dodik, entite başkanı Savo Minic tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Resmi atama ve gerekçeler:

Başkan Minic, koalisyon ortaklarıyla yürüttüğü istişareler sonrası hükümeti kurma görevinin Igor Dodik'e verildiğini açıkladı. Minic, basın toplantısında müstakbel başbakandan hükümetinin daha fazla enerji göstermesini, modern teknolojileri ve yenilikleri yaygın şekilde kullanmasını istediğini belirtti. Ayrıca atama, SNSD (Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı) içindeki dengeler ve koalisyon pazarlıkları bağlamında değerlendiriliyor.

İgor Dodik, 2024'te SNSD teşkilat sekreterliğine atanmış ve seçimin ardından Halk Meclisi üyeliğine seçilmişti. 37 yaşındaki Dodik, Halk Meclisi onayını alması halinde entitenin en genç başbakanı unvanını kazanacak. Igor hakkında daha önce gündeme gelen ABD yaptırımlarının 2025'te kaldırıldığı hatırlanıyor; bu durum onun önemli bir siyasi makama gelme olasılığını güçlendiriyor.

Muhalefet ve kamuoyundaki tepkiler:

Atama, RS iç siyasetinde farklı tepkilere yol açtı. Banja Luka Belediye Başkanı ve muhalefetin önde gelen isimlerinden Drasko Stanivukovic, kararı "entitenin bir aile şirketine dönüştürülmesi" şeklinde eleştirdi. Stanivukovic, yaptığı açıklamada Dodik ailesinin farklı kademelere yerleştiğini, bunun kamu kurumlarının işleyişi ve rekabet açısından sakıncalı olduğunu savundu.

Milorad Dodik ise oğlunun aday gösterilmesini gururla karşıladığını ve Igor'u SNSD'nin "evladı" olarak nitelendirdiğini ifade etti. Babasının açık desteği, Igor Dodik'in partide ve entite siyasetinde ağırlığını artırıyor.

Geçmiş süreç ve olası etkiler:

Milorad Dodik'in daha önceki dönemde Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamamaya yönelik adımları, devlet düzeyindeki yargı ve polis kurumlarının RS entitesindeki faaliyetlerini yasaklama ve paralel yapılar kurma girişimleri büyük güvenlik endişelerine yol açmıştı. Bu gelişmeler, 1992-95 savaşından bu yana görülen en ciddi krizlerden biri olarak değerlendirilmiş ve sonrasında Milorad Dodik 2025'te görevden uzaklaştırılmıştı. Entite Meclisi, ilgili radikal kararları yürürlükten kaldırmıştı.

İgor Dodik'in başbakan olarak atanması halinde, hem iç politikada hem de uluslararası arenada yeni tartışmaların gündeme gelmesi bekleniyor. Halk Meclisi onayı süreci ve koalisyon ortaklarının tutumu, atamanın nihai seyrini belirleyecek ana unsurlar olacak.

SIRP CUMHURİYETİ BAŞKANI SAVO MİNİC (SOL), IGOR DODİK (SAĞ)