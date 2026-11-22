Pekin'de karşılama:

Pakistan Planlama ve Kalkınma Bakanı Ahsan Iqbal, Pakistan’ın ilk astronotunun uzaya gönderilmesini öngören ortak görevin uğurlama törenine katılmak üzere Çin’in başkenti Pekin'e ulaştı. Iqbal, Pekin Havalimanı'nda Çin merkezli uzay ve havacılık şirketi CGWIC Başkan Yardımcısı Yang Yunli ve Pakistan’ın Pekin Büyükelçiliği yetkilileri tarafından karşılandı.

Misyonun önemi:

Iqbal gelişin ardından yaptığı açıklamada, söz konusu uzay uçuşunun Pakistan için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Bakanın ifadeleri arasında yer alan, "Bu uçuş, gençlerimizin hayallerini Dünya’nın ötesine taşıyan, Pakistan’ın uzaya yönelik yolculuğunu temsil ediyor. Himalayalar’dan daha yüce olan Pakistan-Çin dostluğu, bu tarihi uçuşla gökyüzünden de daha yükseklere taşınacak" sözleri, iki ülke arasındaki iş birliğinin sembolik boyutunu öne çıkardı. Pakistan’ın ilk astronotu, Tiangong Uzay İstasyonuna gidecek olan ilk yabancı astronot olacak.

Mürettebat ve dönüş planı:

Ulusal uzay ajansı SUPARCO tarafından yapılan açıklamaya göre program kapsamında seçilen ve eğitim gören Muhammad Zeeshan Ali ile Khurram Daud, misyonda sırasıyla yük uzmanı ve yedek astronot olarak görevlendirildi. Kaynaklar, görevde yer alacak Pakistanlı astronotun kısa süreli bir yörünge ziyareti gerçekleştireceğini, ardından iki Çinli mürettebatla birlikte Shenzhou-23 ile Mayıs 2027'de Dünya'ya döneceğinin beklendiğini bildirdi.

Ayrıca, mürettebattan bir diğer üyenin uzun süreli uzay görevlerinin insan fizyolojisi üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalar yürütmek üzere görevine devam etmesi planlanıyor. Iqbal'in, ziyaretinin ikinci gününde uzay görev merkezini ziyaret ederek eğitimi tamamlayan iki Pakistanlı astronotla bir araya gelmesi bekleniyor.

Bu gelişme, Pakistan ile Çin arasında savunma ve altyapı başta olmak üzere yıllardır süren iş birliğinin uzay alanında somut bir halkası olarak değerlendiriliyor ve her iki ülkenin ortak teknolojik adımlarının simgesi olarak medyada yer alıyor.

PAKİSTAN PLANLAMA VE KALKINMA BAKANI AHSAN IQBAL, PAKİSTAN'IN İLK ASTRONOTUNUN UZAYA GÖNDERİLMESİNİ ÖNGÖREN UZAY MİSYONUNUN UĞURLAMA TÖRENİNE KATILMAK ÜZERE ÇİN’İN BAŞKENTİ PEKİN’E GELDİ.