İhale ve doğrudan temin soruşturmasında 59 gözaltı, Seçer de aralarında

Operasyonun kapsamı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, ihale ve doğrudan temin usullerine ilişkin yürütülen soruşturmalar çerçevesinde sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, Mersin Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere 2’si merkez ilçe 3 belediyeye yönelik yürütülen soruşturmaları kapsıyor.

Aramalar ve gözaltılar:

Operasyonda birçok adreste eş zamanlı arama yapıldı. Güvenlik güçleri aramalar sırasında belediye binaları ve bazı adreslerde arama yaptı; çevrede polis ekipleri tedbir aldı. Yapılan çalışmalarda toplam 59 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler:

Edinilen bilgilere göre gözaltına alınanlar arasında Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yetkilileri ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile bazı daire başkanlarının bulunduğu kaydedildi.

Soruşturmanın selameti ve soruşturmayı yürüten birimlerin açıklamalarına göre, işlemler devam ediyor ve gözaltı sayısına ilişkin detaylar ile sonraki adımların kamuoyuna bildirilmesi bekleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Başkan Seçer dahil 59 gözaltı