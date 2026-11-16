Dolar 50,3862 +0,08%
Euro 55,5021 +0,01%
Bist 11.899,57 +0,48%
Altın Gram 6.282,18 -0,21%
EUR/USD 1,1011 -0,15%
Brent Petrol 95,35 -0,51%
--°

Ihlamur kalıplarla üç kuşakta süren yazmacılık geleneği

Tokat'ta yaklaşık 6 asırlık tahta baskı yazmacılık, ıhlamur kalıplarla işlenip dededen toruna aktarılıyor; ustalar mesleği yeni nesillere öğretiyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Ihlamur kalıplarla üç kuşakta süren yazmacılık geleneği

Tokat'ta yaşam bulan bir el sanatı

Tokat'ta yaklaşık 6 asırlık geçmişe sahip tahta baskı yazmacılık, kentteki atölyelerde geleneksel yöntemlerle yaşatılmaya devam ediyor. Anadolu kadınının duygularını, sevincini ve hüznünü motiflere dönüştüren yazmalar üç kuşaktır aynı yöntemlerle üretiliyor ve hem kullanım eşyası hem de hediyelik olarak kent yaşamına dahil oluyor.

Malzeme tercihi ve tekniğin önemi:

Ustalar baskı için özellikle ıhlamur ağacı tercih ediyor. Ihlamur ağacı, kolay oyulabilen yumuşak yapısı ve lifli dokusunun boyayı emme özelliği sayesinde desenlerin kumaşa net aktarılmasını sağlıyor. Bu özellik, el baskısının dayanıklılığını artırıyor; elde basılan ürünler kumaş yırtılana dek renk ve görünümünü koruyor.

Usta-çırak ilişkisi ve nesilden nesile aktarım:

Tokat'ta tahta baskı ustası 53 yaşındaki Ahmet Turan Yaşin, mesleği çıraklık, kalfalık ve ustalık aşamalarından geçirerek sürdürüyor. Yaşin, aile boyu sürdürdükleri zanaat hakkında, "Aile boyu mesleğimizi yapıyoruz... Yıllardır aynı meslekte çıraklık, kalfalık yaptım ve usta olarak halen devam etmekteyim" diyerek duygularını aktarıyor. Üstünlüğün sırrını hem malzeme hem de ustalıkta gördüğünü vurgulayan Yaşin, dört çocuğundan ikisini mesleğin incelikleriyle yetiştirdiğini belirtiyor.

Atölyelerde yetişen çıraklar zamanla kalfa oluyor; ustalar bu süreçte hem tekniği hem de motif dilini aktarıyor. Bu düzen, yazmacılık geleneğinin canlı tutulmasını ve yerel kimliğin korunmasını sağlıyor.

Müşteriler ve ziyaretçiler için ise Tokat yazmaları sadece geleneksel bir ürün değil, aynı zamanda günlük hayatta kullanılan aksesuar ve hediye seçeneği olarak değer kazanıyor. Bir kullanıcının ifadesiyle, üniversiteden gelen misafirlere bu yazmalar sıkça öneriliyor ve hediyelik olarak tercih ediliyor.

Sonuç olarak Tokat'taki tahta baskı yazmacılık, ıhlamur kalıplar ve kuşaktan kuşağa aktarılan ustalıkla varlığını sürdürüyor; zanaat hem kültürel bir miras hem de ekonomik ve estetik bir değer olarak kent hayatında yerini koruyor.

Ihlamur kalıplarla 6 asırlık gelenek yaşatılıyor

Ihlamur kalıplarla 6 asırlık gelenek yaşatılıyor

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Türk dünyasının sanat akademileri Ankara'da ortak projeleri şekillendiriyor
images

Tekirdağ'a 3 dönümlük külliye: cami altına 4 hekimlik sağlık merkezi kurulacak
images

Antalya edebiyat günleri ödüller ve söyleşilerle sona erdi
images

Antalya edebiyat günleri'nde ödüller, söyleşi ve yavaş yaşam vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Berlin charlottenburg'ta 90 yıllık sığınak açık artırmaya çıkıyor

Gülistan Doku soruşturmasında aileye bilgi verilmemesi talimatı iddiası

Genç mucitlerden somut projelere: mskü'de teknoloji takımları buluştu

Erzurum'da belediyeden eşitlik hamlesi: yerel kurul ilk toplantısını gerçekleştirdi

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu