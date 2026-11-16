Yozgat Belediyesi çocukları 'Düşler Dünyası' ile ücretsiz tiyatroya davet ediyor

Yozgat Belediyesi tiyatrosu ara tatilde çocukları ağırlıyor

Yozgat Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ara tatil döneminde minik izleyicileri sahnenin büyüsüyle buluşturuyor. Sahneye çıkan yeni prodüksiyon 'Düşler Dünyası', renkli karakterleri, şarkıları ve danslarıyla çocuklara keyifli bir tiyatro deneyimi sunmayı amaçlıyor.

etkinliğin içeriği ve amacı:

Oyun, savaş bölgesinde yaşayan çocukların hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkan bir sirkin başından geçenleri anlatıyor. Hikaye boyunca dostluk, dayanışma ve çocukların yüzünü güldürmek için verilen çabalar sahneye taşınıyor; şarkılar ve danslarla ilerleyen anlatım, küçük izleyicilerin ilgisini canlı tutacak şekilde kurgulanmış durumda. Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan tarafından benimsenen "Tiyatro seyretmeyen çocuk kalmasın" anlayışı doğrultusunda düzenlenen gösteri, çocukların sosyal ve kültürel gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

oyuncu kadrosu, teknik ekip ve gösterim takvimi:

Müzikli ve danslı çocuk oyununun oyunlaştırma ve yönetmenliğini Soner Tumgan üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Merve Erol, İlker Karabacak, Özkan Öztürk, Elif Asya Nur Türkmen ve Soner Tumgan yer alıyor; oyunun teknik yönetmenliğini ise Hacı Hatipoğlu yürütüyor.

Etkinlik, 19 Kasım Perşembe günü Saat 14.00'te Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu'nda sahnelenecek. Ayrıca 'Düşler Dünyası', tiyatro sezonu boyunca her cumartesi Saat 14.00'te Kent Park Bilal Şahin Kültür Merkezi Dr. Kazım Arslan Sahnesi'nde izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Çocuklar ve aileleri, belediyenin bilet sistemi üzerinden ücretsiz davetiye alarak oyunu takip edebilecek. Yerel yönetimin bu girişimi, ara tatili kültür ve sanatla değerlendirmek isteyen aileler için erişilebilir bir seçenek sunuyor ve tiyatronun küçük yaşlardan itibaren benimsenmesini teşvik ediyor.

YOZGAT BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU, ARA TATİL DÖNEMİNDE ÇOCUKLARI TİYATRONUN BÜYÜLÜ DÜNYASIYLA BULUŞTURUYOR. ‘DÜŞLER DÜNYASI’ ADLI MÜZİKLİ VE DANSLI ÇOCUK OYUNU, 19 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’TE YOZGAT BELEDİYESİ BÜYÜK SİNEMA SALONU’NDA SAHNELENECEK.