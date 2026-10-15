İhlas haber ajansı Adana lezzet festivali basın yarışması'ndan iki ödülle döndü

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Basın Yarışması sonuçlandı. Adana Valiliği organizasyonuyla 9-11 Ekim tarihlerinde gerçekleşen etkinlikte, yarışmanın jürisi bir dizi değerlendirme sonrası ödül sahibini belirledi.

jüri ve değerlendirme:

Yarışma jürisi, ÇGC Yönetim Kurulu Üyesi Sema Erdoğan başkanlığında toplandı. Jüride ayrıca ÇGC Başkan Yardımcıları İbrahim Erikan ve Umut Yüzer ile yönetim kurulu üyeleri Şeyda Turaçlar ve Umutcan İşledici yer aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda sekiz isim farklı kategorilerde ödüle layık görüldü.

ödül kazananlar:

İhlas Haber Ajansı adına Serkan Çetinkaya "TV-Görüntü" dalında, Muhammed Talha Öztürk ise "Fotoğraf" dalında ödül aldı. Kurumun iki ayrı dalda ödül kazanması, ajansın festival kapsamındaki haber ve görsel çalışmalarının jüri tarafından takdir edildiğinin göstergesi oldu.

Yarışmada diğer ödül alan isimler ise şöyle sıralandı: Haber kategorisinde Yakup Sağlam (Anadolu Ajansı), Hakan Toytekin (5 Ocak Gazetesi) ve Canan Savrun (Günaydın Gazetesi). İnternet Haber kategorisinde Çağlacan Kurt (Toros Gazetesi). Sayfa Düzeni kategorisinde ise Özkan Usneker (Çukurova Barış Gazetesi) ve Nurten Songur (İlkhaber Gazetesi) ödül aldı.

Festivalin basın yarışması, yerel ve ulusal medya temsilcilerinin üretimlerini karşılaştırma fırsatı sundu; jüri kararları ise çarpıcı görsel ve haber anlatımlarını ön plana çıkardı. İhlas Haber Ajansı'nın iki dalda ödül kazanması, ajansın hem görüntü hem de fotoğraf çalışmaları açısından dikkat çektiğini gösteriyor.

ÇUKUROVA GAZETECİLER CEMİYETİ’NİN (ÇGC) DÜZENLEDİĞİ ‘ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ BASIN YARIŞMASI’NDA İHLAS HABER AJANSI 2 ÖDÜL BİRDEN KAZANDI.