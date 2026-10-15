Dolar 49,4139 +0,08%
Euro 55,5071 +0,48%
Bist 12.107,25 -0,09%
Altın Gram 6.635,17 +1,67%
EUR/USD 1,1210 +0,47%
Brent Petrol 103,97 -1,97%
--°

Talas'ta zabıta ve güvenlik görevlilerine terör ve güvenlik farkındalığı eğitimi

Talas Belediyesi'nde zabıta ve güvenlik ekiplerine Kayseri TEM görevlileri tarafından terörle mücadele ve şüpheli paket-araç tedbirleri eğitimi verildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Talas'ta zabıta ve güvenlik görevlilerine terör ve güvenlik farkındalığı eğitimi

eğitimin içeriği:

Talas Belediyesi bünyesindeki zabıta ve güvenlik personeline, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince terörle mücadele ve güvenlik konularında eğitim verildi. Talas Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen program görseller ve videolarla desteklendi; katılımcılara şüpheli paketler ve araçlarla ilgili olası senaryolar, risk değerlendirmesi ve ilk müdahale esasları aktarıldı.

şüpheli nesnelere yönelik önlemler:

Eğitimde, unutulmuş ya da süslenmiş paket, çanta ve valiz gibi eşyaların şüpheli olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, şüpheli pakete dokunmayın uyarısında bulunarak, böyle durumlarda öncelikle çevre güvenliğinin sağlanması, vatandaşların bölgeden uzaklaştırılması ve yetkili ekiplerin gelmesinin beklenmesi gerektiğini belirtti.

Şüpheli araçlar için de benzer tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekildi; güvenlik güçlerine haber verilmesi ve yetkisiz müdahaleden kaçınılmasının olası tehlikelerin önlenmesinde hayati rol oynadığı ifade edildi.

belediyenin yaklaşımı:

Talas Belediye Başkan Yardımcısı Metin Sami Doğramacı, belediyenin eğitim programlarını sürdürdüğünü belirterek, "Belediyemizin uhdesinde eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz hem terörle mücadele hem de güvenlik. Verimli bir eğitim ve başarılar diliyorum" dedi.

TALAS BELEDİYESİNDE GÖREV YAPAN ZABITA VE GÜVENLİK PERSONELİNE, TERÖRLE MÜCADELE VE GÜVENLİK...

TALAS BELEDİYESİNDE GÖREV YAPAN ZABITA VE GÜVENLİK PERSONELİNE, TERÖRLE MÜCADELE VE GÜVENLİK KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kağıthane'de yağmurun göle çevirdiği Sadabad bahçesinde cami ve atölye sular alt...
images

Liman tatbikatında gerçekçi bir kimyasal kaza senaryosu işlendi
images

Yozgat'ta hayvan pazarları Sorgun hariç yeniden hizmete girdi
images

Kağıthane'de Sadabad Camii ve Sedef Atölyesi su altında kaldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gürün'de çarpışma sonrası hızlı müdahale: dört kişi hastaneye kaldırıldı

Ereğli'de yağış kaynaklı heyelan sonrası risk nedeniyle bina boşaltıldı

Kağıthane'de yağmurun göle çevirdiği Sadabad bahçesinde cami ve atölye sular altında

Fırat Üniversitesi kampüsünde ağaç araç üzerine devrildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı