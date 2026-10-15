Talas'ta zabıta ve güvenlik görevlilerine terör ve güvenlik farkındalığı eğitimi

eğitimin içeriği:

Talas Belediyesi bünyesindeki zabıta ve güvenlik personeline, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince terörle mücadele ve güvenlik konularında eğitim verildi. Talas Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen program görseller ve videolarla desteklendi; katılımcılara şüpheli paketler ve araçlarla ilgili olası senaryolar, risk değerlendirmesi ve ilk müdahale esasları aktarıldı.

şüpheli nesnelere yönelik önlemler:

Eğitimde, unutulmuş ya da süslenmiş paket, çanta ve valiz gibi eşyaların şüpheli olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, şüpheli pakete dokunmayın uyarısında bulunarak, böyle durumlarda öncelikle çevre güvenliğinin sağlanması, vatandaşların bölgeden uzaklaştırılması ve yetkili ekiplerin gelmesinin beklenmesi gerektiğini belirtti.

Şüpheli araçlar için de benzer tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekildi; güvenlik güçlerine haber verilmesi ve yetkisiz müdahaleden kaçınılmasının olası tehlikelerin önlenmesinde hayati rol oynadığı ifade edildi.

belediyenin yaklaşımı:

Talas Belediye Başkan Yardımcısı Metin Sami Doğramacı, belediyenin eğitim programlarını sürdürdüğünü belirterek, "Belediyemizin uhdesinde eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz hem terörle mücadele hem de güvenlik. Verimli bir eğitim ve başarılar diliyorum" dedi.

TALAS BELEDİYESİNDE GÖREV YAPAN ZABITA VE GÜVENLİK PERSONELİNE, TERÖRLE MÜCADELE VE GÜVENLİK KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ.