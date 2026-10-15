Mersin'de tekstil atıkları bebek ürününe dönüşüyor: kooperatife e-ticaret ve tanıtım desteği

MTSO'dan kooperatife destek açıklaması:

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer, organik tekstil atıklarını doğal bebek ürünlerine dönüştüren EvaPal Kadın Kooperatifi'ne yönlendirilmiş destek paketleri sunacaklarını bildirdi. Ziyareti kabul eden kooperatif yetkilileriyle yapılan görüşmede, üretimin sürdürülebilirliği ve ürünlerin pazarlanması öncelikli konular arasında yer aldı.

kooperatifin hedefleri:

EvaPal Başkan Vekili Çiğdem Göllü ve beraberindeki üyeler, kooperatifin tekstil sektöründe faaliyet gösteren 5 kadın girişimci tarafından kurulduğunu belirtti. Göllü, tekstil atıklarını yeniden değerlendirerek kadın istihdamını artırmayı ve Mersin’in geleneksel dokuma değeri Akbez bezini coğrafi işaretle tescilleyip dünya pazarına taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

sağlanacak destekler:

Yıldızgörer, projenin döngüsel ekonomi, sıfır atık ve kadın istihdamı hedefleriyle örtüştüğünü vurguladı. Kooperatifin gelişimi için e-ticaret eğitimi, coğrafi işaret sürecine rehberlik ve Mersin'de düzenlenecek tekstil fuarına katılım desteği gibi alanlarda yardımcı olabileceklerini söyledi.

Taraflar, sağlanacak desteklerin kooperatifin üretim kapasitesini, marka bilinirliğini ve pazar erişimini artırması beklentisiyle yakın iş birliği yürütme kararı aldı.

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SERDAR YILDIZGÖRER, ORGANİK TEKSTİL ATIKLARINI DOĞAL BEBEK ÜRÜNLERİNE DÖNÜŞTÜREN EVAPAL KADIN KOOPERATİFİNE E-TİCARET, COĞRAFİ İŞARET VE FUAR KATILIMI KONULARINDA DESTEK VERECEKLERİNİ SÖYLEDİ.