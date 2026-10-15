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Kocasinan’da bakım merkezi belediyenin üretim üssü oldu

Makine İkmal Bakım ve Onarım Merkezi, elektrikten boyaya uzanan atölyeleriyle belediyenin araç ve ekipman bakımını yaparak tasarruf ve istihdam sağlıyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Kocasinan’da bakım merkezi belediyenin üretim üssü oldu

Kocasinan’da belediyenin üretim üssü: bakım merkezi

Makine İkmal Bakım ve Onarım Merkezi, Kocasinan Belediyesinin Park ve Bahçeler Şefliği ile entegre çalışarak elektrik, boya, marangoz, kaynak, yağlama, motor ve yıkama gibi bölümlerden oluşan kapsamlı bir hizmet sunuyor.

Atölye yapısı ve hizmet alanları:

Merkezde bulunan atölyeler, araç-gereç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. Elektrik, boya, marangoz, kaynak, yıkama, yağlama ve motor atölyeleri sayesinde kaporta tamiratı, boya işlemleri, motor yenileme, yağ, fren ve şanzıman bakımları ile yazlık ve kışlık lastik değişimleri de tesis içinde tamamlanıyor.

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, tesisin işleyişine dikkat çekerek şunları söyledi: "Atölyelerimizde belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayarak, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz."

Tasarruf, üretim ve istihdam etkisi:

Birçok atölyenin aynı çatı altında toplanması, bakım ve onarım süreçlerini daha hızlı, kaliteli ve ekonomik hale getiriyor. Belediye ekipleri burada oturma bankları, kamelyalar ve park-bahçe ekipmanlarını onarıp yenilerken, çöp konteynırlarının tamiri ve boya işlemleriyle yeniden kullanıma kazandırılıyor.

Çolakbayrakdar, "Bu çerçevede atölyelerimizde belediyemizin ihtiyaçlarını karşılıyor ve bazı ürünlerin üretimini yapıyoruz. Özellikle burada istihdam sağlayarak ülkemize hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan, tesislerin sağladığı tasarrufun belediye bütçesine doğrudan katkı sunduğunu ve hizmet kalitesini artırdığını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi, merkezde çalışan ustaların titiz ve özverili çalışmasına teşekkür ederek, Kayserililere daha iyi hizmet sunmak için bu faaliyetleri artırarak sürdüreceğini bildirdi.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MERKEZİ&#039;NİN BÜYÜK...

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MERKEZİ'NİN BÜYÜK BİR SANAYİ SİTESİ GİBİ ÇALIŞTIĞINI BELİRTEREK, “ATÖLYELERİMİZDE BELEDİYEMİZİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYARAK, ŞEHRİMİZİN VE ÜLKEMİZİN EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLIYORUZ” DEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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