Mekke savunma ittifakı için TBMM onayı ve yetkilendirme şart

Mekke savunma ittifakı ve MSB'nin değerlendirmesi

Millî Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye'nin Suudi Arabistan'a sağlayabileceği askerî kuvvet ve yeteneklere ilişkin sürecin Anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı. Bakanlık, katkıların ancak Anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçleri tamamlandıktan sonra kesinleşeceğini vurguladı.

Yetkilendirme koşulları:

MSB açıklamasına göre, sağlanabilecek katkının kapsamı; Suudi Arabistan’ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler ve harekât ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili makamlar tarafından değerlendirilecek ve taraflar arasında mutabakatla belirlenecek. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk toplantıda bu usulün Anayasa ve mevzuat çerçevesinde işletileceğini tekrarladı.

Gündemdeki diğer başlıklar:

Haftalık basın bilgilendirme toplantısında Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri, bölgesel gelişmeler ve savunma tedariklerine ilişkin ayrıntılı bilgiler paylaştı. Konuşmasına iki şehit için başsağlığı dileyerek başlayan Aktürk, Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in 11 Ekim'de, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın ise 14 Ekim'de şehit olduğunu belirtti ve ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

güvenlik ve hudut faaliyetleri:

Aktürk, terörle mücadele ve hudut güvenliğine ilişkin şu verileri aktardı: geçtiğimiz hafta içinde 2 PKK’lı terörist teslim oldu, hudutlarda 477 şahıs yakalandı. 1 Ocak'tan itibaren hudutlardan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13.843, engellenen 981 şahıs ile birlikte bu yıl engellenen kişi sayısı 54.851'e ulaştı. Ayrıca Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 60 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

uluslararası görevler ve devir teslim:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası misyonlara devam ettiğini belirten Aktürk, Türkiye'nin 3 Ekim 2025'te ikinci kez üstlendiği Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevinin 14 Ekim'de Genelkurmay Başkanı'nın katıldığı devir teslim töreniyle İtalya'ya devredildiğini bildirdi. Aktürk, görevin NATO ve BM kararlarına uygun, tarafsızlık ve şeffaflıkla yürütüldüğünü vurguladı.

tatbikatlar ve iş birliği faaliyetleri:

Deniz Kuvvetleri kapsamındaki ikili temaslara değinen Aktürk, Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir heyetin 13-15 Ekim tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ziyaret gerçekleştirdiğini; 17-21 Ekim tarihlerinde Pakistan'da yapılacak Türkiye-Pakistan Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'na Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı’nın katılmasının planlandığını aktardı.

Gerçekleştirilen ve planlanan tatbikatlarla ilgili bilgilerde; Steadfast Duel (İtalya, İngiltere, Norveç) ve İstanbul'daki On Guard tatbikatlarının tamamlandığı; Nusret-2026, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası, Carpathian Arc ve Çok Uluslu Mayın Harekâtı tatbikatlarının 16 Ekim'de sona ereceği; Mare Aperto-2026'nın 25 Ekim'de sona ereceği belirtildi. Ayrıca farklı birliklerde Ekim ayı içinde başlayacak seferberlik ve ortak tatbikat takvimi paylaşıldı.

savunma sanayisi ve tedarikler:

Aktürk, yerli ve millî sanayi ürünleriyle TSK kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirtti. Verilen bilgilere göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı için SUNGUR füzesi ve tetik tertibatı ile OMTAS füzelerinin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine SOM-B1T ve SOM-AT mühimmatları alındı. MKE tarafından Kara Kuvvetlerine Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcı (E-ZPT) ve 155 mm uzun menzilli obüs mühimmatı teslimatları gerçekleştirildi.

F-35 tedarikine ilişkin olarak Bakanlık, ülkemiz için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temasların ABD makamlarıyla sürdürüldüğünü bildirdi ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması beklentisini vurguladı. C-130J tedarikinde ise İngiltere'den alınan 12 adet C-130J-30 uçağının bakım, tadilat ve modifikasyon işlemlerinin üretici tarafından yapıldığı, ilgili faaliyetlerin Hava Kuvvetleri personelince takip edildiği, ilk iki uçağın Aralık 2026'da teslim alınmasının planlandığı ve pilot ile bakım eğitimlerinin 2026 sonuna kadar tamamlanacağının altı çizildi.

uluslararası etkinlikler ve envanter gelişmeleri:

Ankara'da 19-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası En İyi Askerî Uçangöz Takımı Yarışması (BIMDTC 2026) etkinliğine 21'i yarışmacı, 10'u gözlemci olmak üzere toplam 31 ülke katılacağı açıklandı. MSB, bu tür etkinliklerin dostluk bağlarını güçlendirmeyi, ortak çalışma kültürünü geliştirmeyi ve savunma teknolojileri iş birliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Basın toplantısını sonuçlandırırken Aktürk, Bakanlık ve TSK'nın ülkenin huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışmaya devam edeceğini, sahip olunan imkân ve kabiliyetlerle üstlenilen görevlerin başarıyla yerine getirileceğini ifade etti.

MSB SÖZCÜSÜ TUĞAMİRAL ZEKİ AKTÜRK, BAKANLIKTA DÜZENLENEN HAFTALIK BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI’NDA KONUŞTU