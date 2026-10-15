Kayseri'yi bilim ve gökyüzüyle buluşturan festival kapılarını açıyor

BİLİMFEST Kayseri üç gün boyunca bilim ve havacılık heyecanı sunuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK iş birliğinde, Kayseri Bilim Merkezi öncülüğünde düzenlenen 8. BİLİMFEST Kayseri, 16-18 Ekim tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kapılarını açıyor. Festival, bilim, teknoloji, inovasyon ve havacılık alanlarındaki gösteri ve sahne programlarıyla her yaştan ziyaretçiyi buluşturmayı amaçlıyor.

Program detayları:

Festivalin ilk günü olan 16 Ekim Cuma, sabah saat 09.00'da Türk Hava Kurumu paramotor gösterisiyle başlayacak. Gün içinde saat 09.45'te ödüllü yarışma, 10.15'te JAKEM (Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı) köpek gösterisi ve 10.45'te Kaniş Karum robot gösterisi yer alacak. Öğleden sonra saat 13.30'da yeniden paramotor gösterisi ve saat 14.30'da JAKEM köpek gösterisi ile gün tamamlanacak.

17 Ekim Cumartesi programı yine sabah 09.00 paramotor gösterisiyle açılıyor. 09.45'te JAKEM köpek gösterisi, 11.00'de paramotor gösterisi ve 11.45'te Jandarma Havacılık Başkanlığı'nın Çelik Kanatlar helikopter gösterisi sahnede olacak. Saat 13.30'da Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nın Üzüm Salkımı gösterisi sunulacak ve festivalin resmî açılış töreni saat 14.00'te yapılacak. Günün en dikkat çekici anlarından biri saat 15.00'te gerçekleştirilecek olan Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösteri uçuşu olacak; ardından Ritim Kayseri ve Jandarma Mehteran Konserleri programda yer alıyor.

18 Ekim Pazar günü de yoğun bir havacılık programı sunulacak: sabah 09.00 ve 11.45 paramotor gösterileri, öğleden sonra saat 15.00'te Türkyıldızları gösterisi ve 16.00 paramotor gösterisi ile gün devam edecek. Program, 16.45'te JAKEM köpek gösterisiyle sürerken, festival boyunca tiyatro etkinlikleri ve Oyunbaz Bilim sahne programları da ziyaretçilerle buluşacak.

Hedef ve katılım çağrısı:

Büyükşehir Belediyesi, festivalle çocukların ve gençlerin bilime olan ilgisini artırmayı, yenilikçilik bilincini güçlendirmeyi ve kentin bilimsel gelişimine katkı sağlamayı amaçladığını vurguluyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, her yaştan vatandaşı bilimle buluşturmayı hedefliyor ve tüm halkı etkinliklere davet ediyor.

Ulaşım ve organizasyon bilgileri:

Vatandaşların festivale erişimini kolaylaştırmak amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı Kale Önü Durağı ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi arasında 693 kodlu otobüs hattı hizmeti sağlayacak. Gidiş yönünde ilk sefer saat 09.00, son sefer saat 16.00; dönüşte ise ilk sefer 09.15, son sefer 16.15 saatlerinde yapılacak. Seferler iki yönde de 30 dakikada bir gerçekleştirilecek ve hareket saatleri önceden ilan edildiği şekilde düzenlenecek.

Ulaşım ve diğer organizasyon detaylarıyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar ALO 153 hattından destek alabilecek. Büyükşehir, etkinlik alanında bilim, teknoloji ve havacılık gösterileriyle dolu üç günlük programı çocuklara, gençlere, ailelere ve tüm kent sakinlerine açık olarak planladı.

Kayserililer, 16-18 Ekim tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 8. BİLİMFEST ile bilimin gündelik yaşamla buluştuğu, teknoloji ve havacılık gösterilerinin izlenebileceği bir şöleni deneyimleme fırsatı bulacak.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE TÜBİTAK İŞ BİRLİĞİNDE, KAYSERİ BİLİM MERKEZİ ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN 8. BİLİMFEST KAYSERİ, 16-18 EKİM TARİHLERİ ARASINDA BİLİM, TEKNOLOJİ VE HAVACILIK HEYECANINI KAYSERİLİLERLE BULUŞTURACAK.