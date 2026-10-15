Kimliğin değeri: Lauren Booth'tan BTÜ'de manevi kimliğin yol haritası

BTÜ Konuşmaları'nda kimlik tartışması:

Bursa Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği BTÜ Konuşmaları'nın 7. sezon 69. bölümünde İngiliz gazeteci ve aktivist Lauren Booth, "What Is Your Identity?" başlıklı sunumuyla kimlik kavramını, bireyin kendini tanıma sürecini ve manevi değerlerin kimlik oluşumundaki rolünü ele aldı. Program, BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi B Blok Turkuaz Salon'da gerçekleştirildi.

Etkinlikte BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, rektör yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ile akademisyenler ve öğrenciler hazır bulundu. Booth, konuşmasında kimliğin bireyin yaşam tercihleri, değerleri ve gelecek kararlarını nasıl şekillendirdiğini ayrıntılı örneklerle anlattı.

Kimlik, samimiyet ve toplumsal baskı:

Booth kimliğin yalnızca başkalarına sunulan bir imaj olmadığını vurguladı. Toplumsal beklentiler ve uyum sağlama ihtiyacı nedeniyle kişinin kendini farklı tanımlamasının zamanla tükenmeye ve mutsuzluğa yol açtığını belirtti. İnsanların kendilerini etkileyici göstermek için samimiyeti ertelediğini, bunun "yanlış bir kimliği sürdürmek" gibi bir etkiye yol açtığını ifade etti.

"Yanlış bir kimliği sürdürmek, her gün yalan bir hayat yaşamak gibidir" cümlesiyle Booth, kimlik ile dışarıya yansıtılan arasında tutarlılık kurulmasının önemini öne çıkardı. Sosyal medyada idealize edilmiş yaşamların gerçeği gizleyebileceğine dikkat çekerek, insanların kendilerini başkalarının beklentilerine göre tanımlamasının özgüven kaybına neden olduğunu söyledi.

Gazze deneyimi ve inancın rolü:

Konuşmasında kişisel deneyimlere de yer veren Booth, ailesinin dinsel pratiklerden uzak bir ortamda büyüdüğünü, ancak zaman içinde kimliğini sorguladığını anlattı. Gazze ile ilişkisi ve İslamiyet'e yönelişi arasında doğrudan bağlantı kurdu; 2008'de Gazze'yi tanımaya başladığını ve Özgür Gazze Hareketi'ne katıldığını belirtti.

Booth, Gazze ziyaretindeki gözlemlerinin inanç ve umutla ilgili bakış açısını değiştirdiğini söyledi. Ziyareti sırasında tanıştığı insanların zor yaşam koşullarına rağmen inançlarını ve şükrü korumalarını örnek vererek, mutluluğun yalnızca maddi imkânlarla ölçülemeyeceğini vurguladı. Bu tecrübenin İslamiyet yolculuğunda dönüm noktası olduğunu aktardı.

Konuşmada şükretme, dürüstlük ve manevi değerlere bağlılığın kimlik inşasında belirleyici olduğu sıkça tekrarlandı. Booth, kimliğin hangi değerlerin benimsendiğiyle ve hayatın hangi amaç doğrultusunda sürdürüldüğüyle şekillendiğini katılımcılara hatırlattı.

Son bölüm ve çağrı:

Program soru-cevap kısmıyla devam etti; Booth katılımcıların sorularını yanıtladı ve dinleyicileri kendi kimlikleri üzerine derin düşünmeye çağırdı. Etkinlik, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar'ın Booth'a plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Booth'un sunumu, modern dünyada kimlik arayışının karmaşıklığını, sahte kimliklerin yıpratıcı etkisini ve manevi değerlerin bireyin kendini tanıma sürecindeki önemini öne çıkardı. Kimlik, bu dünyadaki en değerli varlığınızdır vurgusu, konuşmanın merkezindeki çağrıyı özetledi.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BTÜ) TARAFINDAN DÜZENLENEN BTÜ KONUŞMALARI’NIN 7. SEZON 69. BÖLÜMÜNDE İNGİLİZ GAZETECİ VE AKTİVİST LAUREN BOOTH, "WHAT IS YOUR IDENTİTY?" BAŞLIKLI KONUŞMASIYLA KİMLİK KAVRAMINI, BİREYİN KENDİNİ TANIMA SÜRECİNİ VE MANEVİ DEĞERLERİN KİMLİK OLUŞUMUNDAKİ ROLÜNÜ ELE ALDI. İSLAMİYET’İ SEÇME SÜRECİNİ VE GAZZE DENEYİMİNİN BU YOLCULUKTAKİ ETKİSİNİ DE ANLATAN BOOTH, İNANCIN İNSANIN KİMLİK ARAYIŞINDAKİ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.