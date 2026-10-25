İhmal ve baskı iddiasıyla 2010'de bulunan bebek dosyası aydınlatıldı

olayın aydınlatılması:

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 9 Aralık 2010 tarihinde boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili faili meçhul cinayetin yeniden ele alınarak aydınlatıldığını açıkladı. O dönemde yapılan otopsi incelemesinde, bebeğin ağız ve burnunun kapatılması sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilmişti.

soruşturma süreci:

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dosyayı yeniden inceledi. Çalışmalar kapsamında, kentteki hastanelerden elde edilen bilgilerle oluşturulan toplam 8 bin 369 kişilik liste titizlikle tarandı. Ayrıca olayın gerçekleştiği bölgede yürütülen saha çalışmaları ve değerlendirmeler soruşturmayı ilerletti.

yakalama, ifade ve adli süreç:

Soruşturma sonucu şüpheliler olarak R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. yakalandı. Alınan ifadelere göre R.Ş., doğan bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle bebeği doğumdan hemen sonra bir bez parçasına sararak evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını itiraf etti. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.Ş. tutuklandı, İ.Ş. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, polis ekiplerinin faili meçhul olayları titizlikle yeniden ele aldığı, yıllar önce işlenen suçları aydınlatma çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü ve emeği geçen birimlerin kutlandığı belirtildi.

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