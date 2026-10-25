İstanbul'da kurulan sandıklar çifte vatandaşların düşük katılımına tanık oldu

İstanbul'da sandıklar kuruldu

Bulgaristan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmak isteyen çifte vatandaşlar İstanbul'daki okullarda sandık başına gitti. Seçime giren 27 aday arasından tercihlerini yapacak seçmenler için İstanbul'da 22, Türkiye genelinde ise 78 sandık açıldı. Avcılar'da oy verme işlemi, Denizköşkler İlkokulu ve Firuzköy İlkokulunda kurulan iki sandıkta sabah saatlerinden itibaren başladı ve oy kullanma işleminin 20.00'de sona ereceği bildirildi.

İstanbul ve Türkiye genelinde sandık düzenlemesi:

Sandık sayısındaki artış, önceki döneme göre kapsamın genişlediğini gösteriyor; daha önce Türkiye genelinde 28 sandık vardı, bu seçimde ise toplam 78 sandığa ulaşıldı. Buna rağmen yetkililer ve görevli personel, katılımın beklenenin altında olduğunu vurguluyor. Avcılar'daki iki sandıkta da sabah saatlerinden itibaren oy kullanımı kayıt altına alındı fakat yoğunluk beklenen seviyede değil.

Sandık başkanının değerlendirmesi:

Sandık başkanlığı yapan Arzu İpek, katılımın ciddi oranda düştüğünü söyledi. İpek, "Katılım beklentimizin altında, çok düşük. Bu seçimler için hiçbir seçim kampanyası yürütülmedi. Bir de okulun konumu itibarıyla insanlar sıkıntı yaşıyorlar. Bilgilendirme ile ilgili problemler vardı" dedi. İpek ayrıca saat 14.00 itibarıyla sandıkta 65 kişi oy kullandığını, geçen nisan ayında aynı noktada oy kullanan sayısının 600-700 civarında olduğunu ifade etti. İpek, sandıklardaki sınırlandırmaların önceki seçimlere göre kaldırılmasına rağmen katılımın düşmesinin dikkat çekici olduğunu belirtti.

AVCILAR'DA DENİZKÖŞKLER İLKOKULU VE FİRUZKÖY İLKOKULUNDA BULUNAN 2 SANDIKTA OY VERME İŞLEMİ SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI.