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Germencik'te kış kursları çocukların yeteneklerini öne çıkarıyor

Germencik Belediyesi'nin kış kurslarında çocuklar hareket eğitimi, voleybol ve basketbol gibi branşlarda eğitmenlerle hafta sonlarını sporla değerlendiriyor.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Germencik'te kış kursları çocukların yeteneklerini öne çıkarıyor

Germencik Belediyesi'nin kış kursları

Germencik Belediyesi'nin düzenlediği kış kursları, çocuklara hafta sonlarını sporla değerlendirme ve yeni beceriler kazanma fırsatı sunuyor. Hareket eğitimi, voleybol ve basketbol başta olmak üzere açılan farklı branşlarda eğitim alan çocuklar, profesyonel eğitmenler eşliğinde çalışıyor.

Program ve hedefler:

Kurslar, yaz dönemindeki etkinliklerin tamamlanmasının ardından sürdürüldü; amaç, çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve boş zamanlarını nitelikli biçimde geçirmeleri. Hafta sonu programları, katılımcıların fiziksel gelişimini desteklemeyi ve farklı branşları tanımalarını sağlamayı hedefliyor.

Eğitmenler ve uygulama:

Katılımcılar, alanında uzman eğitmenlerle yapılan atölye ve antrenmanlarda hem temel teknikleri öğreniyor hem de takım çalışması, disiplin ve özgüven gibi kazanımlar elde ediyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci konuya ilişkin, "Biten yaz kurslarımızın ardından kış kurslarımız ile de çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine, zamanlarını nitelikli geçirmelerine vesile oluyoruz. Hareket eğitimi, voleybol, basketbol ve daha birçok kursumuzda profesyonel eğitmenlerimiz eşliğinde eğitim alan evlatlarımız, hafta sonlarını hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kurslara katılan çocuklar, düzenli uygulamalar sayesinde fiziksel kondisyonlarını artırırken, farklı sporlara ilgi duymaya ve yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor.

GERMENCİK BELEDİYESİNİN KIŞ KURSLARINDA ÇOCUKLAR, HAREKET EĞİTİMİ, VOLEYBOL VE BASKETBOL BAŞTA...

GERMENCİK BELEDİYESİNİN KIŞ KURSLARINDA ÇOCUKLAR, HAREKET EĞİTİMİ, VOLEYBOL VE BASKETBOL BAŞTA OLMAK ÜZERE FARKLI BRANŞLARDA EĞİTİM ALARAK HAFTA SONLARINI SPORLA DEĞERLENDİRİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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