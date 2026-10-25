Kemalpaşa organize sanayi bölgesinde kaçak silah atölyesine baskın: 3 gözaltı

Operasyon ayrıntıları:
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ekipler, 23 Ekim tarihinde Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir imalathaneye operasyon düzenledi.
Ele geçirilen malzemeler:
Adreste yapılan aramada 33 adet ruhsatsız tabanca, 33 tabanca gövdesi, 1.790 tabanca fişeği, 7 adet red dot (kırmızı nokta) optik nişangah ile tabanca gövdesi imalatında kullanılan döküm kalıp ele geçirildi.
Gözaltılar ve soruşturma:
Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi; soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
ELE GEÇİRİLENLER
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