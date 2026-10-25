Iğdır'da 27 günlük operasyon çok sayıda yakalama ve el koyma getirdi

Iğdır'da 27 günlük çalışmaların genel bilançosu

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül-21 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde yoğun denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 39 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

operasyonun kapsamı:

Denetimler, asayiş, çocuk, göçmen kaçakçılığı, narkotik ve siber suçlarla mücadele birimlerinin koordinasyonunda yürütüldü. Ekipler hem şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik adımları hem de adres aramaları ve nokta kontrol uygulamalarını yoğunlaştırdı.

ele geçirilen malzemeler ve miktarlar:

Arama ve el koyma faaliyetlerinde çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak malzeme bulundu. Ekipler tarafından ele geçirilenler arasında 2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve pompalı tüfek ile 41 adet bıçak, satır, kılıç, muşta gibi kesici ve delici alet yer aldı.

Uyuşturucu maddelere ilişkin bulgularda 643 gram metamfetamin, 105 gram esrar/skunk ve muhtelif miktarlarda afyon sakızı, bonzai ile sentetik ecza tespit edildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise 3 bin 66 paket gümrük kaçağı sigara, 227 şişe kaçak alkollü içki, 936 litre kaçak akaryakıt, 16 gümrük kaçağı cep telefonu ve 51 kilogram çeşitli gıda ürünü ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, yakalanan şüpheliler hakkında adli süreçlerin devam ettiğini açıkladı.

IĞDIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNCE TARAFINDA 27 GÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 46 ARANAN ŞAHIS YAKALANIRKEN, ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERDEN 39’U TUTUKLANDI.