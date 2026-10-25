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Su yükselince Dicle Nehri'nde mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı

Dicle Nehri kıyısında piknik yapan iki kişi su yükselince mahsur kaldı; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri botla müdahale ederek tahliye etti.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Su yükselince Dicle Nehri'nde mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı

Dicle Nehri kıyısında botla kurtarma

Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında piknik yapmak için bulunan 2 kişi, su seviyesinin yükselmesi sonucu kıyıda mahsur kaldı. Olayı fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bot ile müdahale etti. Ekipler bot kullanarak mahsur kalan kişilere ulaştı ve güvenli bölgeye tahliye etti.

vatandaşların tepkisi:

Mahsur kalan vatandaşlar yapılan çalışmadan dolayı itfaiye personeline teşekkür etti. Olay, ekiplerin hızlı müdahalesiyle sonuçlandı.

Piknik yapmak isterken mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Piknik yapmak isterken mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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