Su yükselince Dicle Nehri'nde mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı

Dicle Nehri kıyısında botla kurtarma
Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında piknik yapmak için bulunan 2 kişi, su seviyesinin yükselmesi sonucu kıyıda mahsur kaldı. Olayı fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.
müdahale ve tahliye:
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bot ile müdahale etti. Ekipler bot kullanarak mahsur kalan kişilere ulaştı ve güvenli bölgeye tahliye etti.
vatandaşların tepkisi:
Mahsur kalan vatandaşlar yapılan çalışmadan dolayı itfaiye personeline teşekkür etti. Olay, ekiplerin hızlı müdahalesiyle sonuçlandı.
Piknik yapmak isterken mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
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