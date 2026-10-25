Su yükselince Dicle Nehri'nde mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı

Dicle Nehri kıyısında botla kurtarma

Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında piknik yapmak için bulunan 2 kişi, su seviyesinin yükselmesi sonucu kıyıda mahsur kaldı. Olayı fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bot ile müdahale etti. Ekipler bot kullanarak mahsur kalan kişilere ulaştı ve güvenli bölgeye tahliye etti.

vatandaşların tepkisi:

Mahsur kalan vatandaşlar yapılan çalışmadan dolayı itfaiye personeline teşekkür etti. Olay, ekiplerin hızlı müdahalesiyle sonuçlandı.

Piknik yapmak isterken mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı