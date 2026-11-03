İhracatta hızlı yükseliş: 2026 ilk 10 ayda 236,8 milyar dolar seviyesine ulaşıldı

türkiye'nin ihracat performansına ilişkin bakan değerlendirmesi:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat 2026 yılı Ekim ayı ile Ocak-Ekim dönemi dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, Ekim ayında ihracatın 25 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek bunun, '103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek üçüncü aylık ihracatı ve en yüksek Ekim ayı ihracatı' olduğuna dikkat çekti.

Bakan ayrıca 2026 yılı Ocak-Ekim dönemindeki ihracat tutarının 236 milyar 837 milyon dolar olduğunu ve bu dönemde ihracatın yıllık bazda yüzde 5,5 artışla rekor kırdığını ifade etti.

aylık ve yıllıklandırılmış ihracat verileri:

Ekim ayında kaydedilen artışla birlikte aylık bazda önemli sıçramalar yaşandığını vurgulayan Bolat, Ekim döneminin ayrıca yıllıklandırılmış ihracat rakamlarında da etkili olduğunu söyledi. Buna göre Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat 285,6 milyar dolar seviyesine yükselmiş ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi kaydedilmiş oldu. Bakan, Ekim ayındaki artışın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 olduğunu hatırlattı.

Veriler ayrıca son dönemde aylık ihracat rekorlarının sıkça kırıldığını gösteriyor; Bolat, son 42 ayın 24'ünde aylık ihracat rekoru kırıldığını ve 2026'nın ilk 10 ayının 6'sında aylık rekorların yenilendiğini belirtti.

dış ticaret dengesi ve teknoloji yoğun ürünler:

Bakanın açıklamasında dış ticaret açığı verilerine de yer verildi. Ekim ayında dış ticaret açığının yıllık yüzde 11,4 azaldığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 3,4 arttığı belirtildi. Bu gelişmeler çerçevesinde Bolat, Eylül ve Ekim aylarında cari işlemler dengesinin fazla vermesini beklediklerini kaydetti.

Teknoloji yoğun ürün ihracatında da artış yaşandığına dikkat çeken Bolat, orta ve yüksek teknolojili mal ihracatının 118 milyar dolar ile en yüksek seviyesine ulaştığını, bunun 2025 yılı tamamındaki 112 milyar dolar seviyesini geride bıraktığını söyledi. Ayrıca 2023 yılının Haziran ayından bu yana yıllıklandırılmış mal ihracatında toplam 34 milyar dolar net artış sağlandığına vurgu yapıldı.

Genel olarak bakanın değerlendirmesi, 2026'nın ilk 10 ayında ihracatta kayda değer bir yükseliş ve dış ticaret dengesinde iyileşme sinyalleri verdiği yönünde oldu.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, "EKİM AYINDA İHRACATIMIZ, GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 8,1 ORANINDA ARTIŞLA 25 MİLYAR 885 MİLYON DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. BÖYLECE 103 YILLIK CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN YÜKSEK ÜÇÜNCÜ AYLIK İHRACATINA VE EN YÜKSEK EKİM AYI İHRACATINA ULAŞMIŞ OLDUK" DEDİ.