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Samandağ'da yangın bir evi kullanılamaz bıraktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki müstakil evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 00:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samandağ'da yangın bir evi kullanılamaz bıraktı

Olay yeri ve müdahale:

Hatay'ın Samandağ ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa süre içinde bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Hasar ve soruşturma:

Çıkan yangında evin büyük bölümü zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili tespit ve soruşturma çalışmaları devam ediyor.

Ev sahibi tarafından yapılan ihbar sayesinde yangına hızlı müdahale sağlanırken, çevrede daha geniş çaplı bir yayılma önlendi.

HATAY’DA ALEVLERE TESLİM OLARAK YANAN EV KULLANILMAZ HALE GELDİ.

HATAY’DA ALEVLERE TESLİM OLARAK YANAN EV KULLANILMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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