İhsaniye'de biçerdöver anlaşmazlığı sonrası 50 kilometrelik ölüm rotası

İhsaniye'de saldırı zinciri: olayın kısa özeti

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 5 Kasım'da başlayan ve biçerdöver satışı kaynaklı anlaşmazlıkla tetiklenen saldırıda, şüpheli Arif Sefa Özdemir (28) yaklaşık bir saat içinde toplam 8 kişinin hayatını sonlandırdı. Olaylar, farklı noktalarda gasp ve ateş açma biçiminde devam ederek zanlının yaklaşık 50 kilometrelik bir bölgeyi kapsayan kaçış rotası boyunca hareket etmesine yol açtı.

İlk saldırı ve kırsal rotada ölümler:

Edinilen bilgiye göre, Özdemir 5 Kasım günü saat 12.00 civarında Gazlıgöl'de biçerdöver alışverişi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı kişilerle görüştü. Daha sonra Ayazini köyü kırsalına geçen zanlı, saat 15.10 sıralarında, 40 ND 574 plakalı otomobiliyle gelen Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak (56)'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

İlk saldırının ardından kaçışa geçen zanlı, Kıyır köyü güzergâhında bir Fiat Doblo içinde bulunan yaşlı çiftin aracını durdurdu; araçta bulunan Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ve eşi Satı Aydoğmuş (68) öldürüldü. Kısa süre sonra karşılaştığı sürücü İsmail Şen de polis çağırma tehdidinde bulununca öldürüldü. Bu saldırılar, Ayazini-Kıyır hattında, yaklaşık 15 kilometrelik bir mesafede 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı.

Kent merkezine ulaşan şiddet ve yol üzerinde yaralanmalar:

Kaçışını sürdüren zanlı Selimiye köyü yakınlarında 64 AAC 527 plakalı tırın önünü keserek sürücü M.K.'yı yaraladı; yanında bulunan oğlu yara almadan kurtuldu. Ardından Afyonkarahisar kent merkezindeki Osman Gazi Mahallesi'nde, çocuğunu okuldan alan bir kadının aracını gasp girişiminde bulunan zanlı, S.P. isimli kadına ateş açtı ve kadını ağır yaraladı.

İhsaniye yönüne geri hareket ederken, Yukarıtandır köyü yakınlarında 07 BZB 11 plakalı araçta bulunan öğretmenler Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) pompalı tüfekle vurularak öldürüldü; aynı araçta bulunan S.S.G. saldırıdan yara almadan kurtuldu. Zanlı, burada da 54 ACC 723 plakalı aracı gasp ederek Afyonkarahisar'dan Eskişehir yönüne doğru kaçtı.

Eskişehir'de araç değiştirme, uygulama ve yakalanma:

Eskişehir yönünde Seyitgazi istikametine ilerleyen zanlı, Kırka Mahallesi Çatören Barajı mevkisinde 26 APL 557 plakalı otomobili silah zoruyla alarak T.G. ve bir arkadaşını etkisiz kıldı; kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığı belirtildi. Gasp edilen aracın çamura saplanması sonrası yaya devam eden zanlı, bir sütçünün 26 NZ 187 plakalı aracını gasp etti.

Jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu uygulama noktasında durdurulan zanlı, güvenlik güçlerine ateş açtı; çıkan çatışmada iki jandarma personeli hafif şekilde yaralanırken, Arif Sefa Özdemir etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Adli süreç:

Yakalanan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaylar, kırsal alandan kent merkezine ve ardından Eskişehir'e uzanan bir dizi gasp, saldırı ve araç değiştirme eylemiyle birleşerek kısa süre içinde çok sayıda kurbanla sonuçlandı.

Katliam sanığı 8 kişinin hayatını yaklaşık 1 saat ve 50 kilometreye sığdırdı