İhsaniye’de büyükbaşlarda koruyucu şap çalışması yoğunlaşıyor

İhsaniye’de aşı uygulamaları sahada devam ediyor

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılaması başlatıldı. Çalışmalar İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personeli tarafından ilçe genelinde yürütülüyor.

aşılama çalışmasının amacı ve kapsamı:

Aşılama faaliyetlerinin temel hedefi, hayvan sağlığını korumak ve şap gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemektir. Ekipler koruyucu tedbirler çerçevesinde sahada, büyükbaş hayvanların düzenli olarak aşılanmasını sağlıyor ve olası salgın risklerini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

saha uygulamaları ve hizmet organizasyonu:

İlçe genelinde görev yapan hayvan sağlığı personeli, çiftçilerle koordinasyon içinde sokak sokak ve işletme işletme aşı uygulamalarını gerçekleştiriyor. Çalışmalar sırasında hayvan sağlığı takibi, aşı kayıtlarının tutulması ve bulaşıcı hastalıkların kontrolüne yönelik bilgilendirme faaliyetleri de yapılıyor.

Yetkililer, koruyucu aşılama programlarının sürekliliğinin önemine dikkat çekerek, hayvan sahiplerinin ekiplerle iş birliği yapmasının ve belirlenen aşı takvimine uymanın salgınlara karşı etkin bir koruma sağladığını vurguladı. Sahadaki uygulamaların düzenli yürütülmeye devam edeceği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE İLÇESİNDE BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA BÜYÜKBAŞ HAYVANLARA YÖNELİK ŞAP AŞILAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.