Bartın ırmağında yağışla yeniden köpüklenme, gübre akıntısı şüphesi

Bartın Irmağı'nda son yağışların ardından köpüklenme

Dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, Bartın Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesine yol açtı. Çağlayan mevkiinde su, yol ile aynı seviyeye ulaşırken ırmak yağmur sularıyla çamur rengine döndü. Ormanlık alanlardan sürüklenen kütük parçaları da suya karıştı ve hemen her kuvvetli yağışta görülen yoğun köpüklenme yeniden dikkat çekti; bölgeye giden ekipler numune aldı.

yağışın etkileri ve gözlemler:

Kentte son 24 saatte kayıt altına alınan yağış miktarı metrekareye 40 kilogram olarak bildirildi ve sağanak etkisini sürdürdü. Artan su debisi ile birlikte ırmakta taşma riski gözlendi; aynı zamanda yüzey akışla taşınan organik ve kirleticilerin köpüklenmeyi tetiklediği not edildi. Ekiplerin saha gözlemlerine göre köpük, yağmur sonrasında sık tekrarlayan bir görünüm sergiliyor.

analiz sonuçları ve yetkililer ne dedi:

Alınan son iki numunede köpüklenmenin azot gübresinden kaynaklandığı belirtildi; tarım arazilerinde kullanılan gübrelerin yağmur suları ile ırmağa sürüklendiği ileri sürüldü. Buna karşın yetkililer, bu mevsimde genel olarak gübreleme yapılmadığını ve topraktaki azot düzeyinin azaldığını, bu nedenle son yağmurda köpüklenmenin önceki dönemlere göre daha da azaldığını ifade etti. Sağanak yağış devam ederken ekipler izleme ve analiz çalışmalarını sürdürüyor.

BARTIN IRMAĞINDA SON YAĞIŞLARLA BİRLİKTE YENİDEN KÖPÜKLENME OLUŞTU. IRMAKTAN YENİDEN NUMUNE ALINIRKEN, SON 2 NUMUNE SONUCUNDA İSE KÖPÜKLENMENİN KAYNAĞI AZOT GÜBRESİ OLARAK ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ.